eBay dă lovitura de 1 miliard de euro: cumpără Depop ca să cucerească Generația Z și boom-ul modei second-hand

1 minut de citit Publicat la 23:02 19 Feb 2026 Modificat la 23:02 19 Feb 2026

sursa foto: Getty

Platforma online de comerț vizează, prin această achiziție, atragerea cumpărătorilor mai tineri și valorificarea pieței în plină expansiune a hainelor second-hand, relatează Euronews.

Populara companie americană de revânzare online a convenit să achiziționeze platforma de modă second-hand Depop de la Etsy pentru aproximativ 1,2 miliarde de dolari (1 miliard de euro), în numerar, au anunțat companiile în declarații publicate miercuri.

Tranzacția are loc într-un context în care îmbrăcămintea la mâna a doua devine tot mai populară, pe fondul interesului consumatorilor pentru articole unice, mai accesibile decât cele noi și care contribuie, totodată, la reducerea cantității de haine aruncate la gropile de gunoi.

Într-un comunicat, directorul general al eBay, Jamie Iannone, a afirmat că achiziția va ajuta compania să ajungă la un public mai tânăr.

„Suntem încrezători că, ca parte a eBay, Depop va fi și mai bine poziționată pentru o creștere pe termen lung, beneficiind de dimensiunea noastră, de ofertele complementare și de capacitățile operaționale”, a declarat Iannone.

La 31 decembrie 2025, marketplace-ul Depop avea 7 milioane de cumpărători activi, aproape 90% dintre aceștia având sub 34 de ani, și peste 3 milioane de vânzători activi, potrivit comunicatului comun.

Acordul vine la cinci ani după ce Etsy a cumpărat Depop pentru 1,6 miliarde de dolari (1,3 miliarde de euro). Aplicația a fost fondată în 2011.

eBay, cu sediul în San Jose, California, a precizat că intenționează să plătească integral în numerar.

Etsy, cu sediul în Brooklyn, New York, a transmis că va folosi fondurile obținute pentru scopuri corporative generale, continuarea programelor de răscumpărare de acțiuni și investiții în platforma sa principală.

Tranzacția, aprobată în unanimitate de consiliile de administrație ale eBay și Etsy, este așteptată să se finalizeze în al doilea trimestru, au mai anunțat companiile.

Potrivit comunicatului, Depop își va păstra numele, brandul, platforma și cultura organizațională.

După anunț, acțiunile eBay au crescut cu peste 7%, iar acțiunile Etsy au urcat cu aproape 15% în tranzacțiile de după închiderea pieței.