Cum s-au distrat Javier Milei și Viktor Orban la Consiliul Păcii. „Dacă continuăm așa, ne vor despărți”

Foto: Captură Facebook / Viktor Orban

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a publicat un videoclip pe Facebook, după reuniunea Consiliului Păcii. În imaginile publicate, Președintele Argentinei, Javier Milei, cânta la microfon odată cu melodia din sală, iar Orban se distrează și aproape că dansează cu el. Prima reuniune a Consiliului Păcii a avut loc joi, la Washington, iar România a participat ca țară observatoare.

„Dacă continuăm așa, ne vor despărți”, a scris Orban, în descrierea videoclipului.

Președintele României, Nicușor Dan, a luat joi cuvântul la prima întâlnire a Consiliului Păcii al lui Trump. Șeful statului român a afirmat că „toată lumea își dorește să ajungem la pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar este important să ne punem întrebarea cum acționăm”.

Președintele Nicușor Dan a plecat, miercuri, către Statele Unite ale Americii, unde a participat la Consiliul Păcii. Președintele a zburat cu un avion închiriat, model Bombardier Global 6000. El a plecat cu întârziere după viscolul din București, zborurile de pe Aeroportul Henri Coandă fiind amânate sau anulate.

Nicușor Dan a fost nevoit să închirieze o aeronavă privată. Avionul Spartan, cu care președintele a rămas blocat, luna trecută, la Paris din cauza vremii, nu putea fi folosit pentru deplasarea din SUA.

România a participat în calitate de observator, iar ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că „Nicușor Dan s-a dus observator, a vorbit ca un observator și România a câștigat”.