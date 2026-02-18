Avionul cu care a plecat Nicușor Dan în Statele Unite, la Consiliul Păcii. Președintele a schimbat Spartanul cu un Bombardier

<1 minut de citit Publicat la 14:47 18 Feb 2026 Modificat la 14:51 18 Feb 2026

Avion Bombardier Global 6000. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a plecat, miercuri după prânz, către Statele Unite ale Americii, unde va participa la Consiliul Păcii. Președintele zboară cu un avion închiriat, model Bombardier Global 6000.

Potrivit datelor Flightradar, avionul este încadrat la categoria Business jet, iar datele de zbor ale aeronavei nu au fost făcute publice. Avionul, poate fi, însă, urmărit în timp real.

Președintele a plecat cu întârziere, miercuri, după viscolul din București, zborurile de pe Aeroportul Henri Coandă fiind amânate sau anulate.

Nicușor Dan a fost nevoit să închirieze o aeronavă privată, avionul Spartan, cu care președintele a rămas blocat, luna trecută, la Paris din cauza vremii, nu putea fi folosit pentru deplasarea din SUA.

Singura soluţie viabilă pentru o deplasare externă de acest nivel este închirierea unui avion privat de pe piaţă, prin licitaţie. Şi acolo există câteva condiţii clare legate de securitate şi pază, calificarea piloţilor, puterea motoarelor, timpul de zbor şi altele.

Nicușor Dan participă, joi, la prima reuniune a Consiliului Păcii, la Washington. Președintele României participă în calitate de observator.

Potrivit agendei publicei, reuniunea din Statele Unite începe joi, la ora 17:00, ora României.