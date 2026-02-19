Primele imagini cu Nicușor Dan la inaugurarea Consiliului Păcii din Washington

Nicușor Dan, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, în Washington, 19 februarie 2026. Sursa foto: Administrația Prezidențială a României

Administrația Prezidențială a publicat primele fotografii cu președintele României, Nicușor Dan, care participă joi la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, în Washington, la invitația președintelui american, Donald Trump.

Președintele Nicușor Dan consideră că este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator.

Șeful statului a arătat, săptămâna aceasta, că organizația are o Cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre și în aceasta sunt prevederi care sunt în contradicție cu angajamente internaționale pe care România și le-a luat.

„Membrii acestei organizații își propun împreună să dispună sancțiuni, dar România are obligație față de Uniunea Europeană în ceea ce privește sancțiunile pe care le-ar putea dispune față de o țară sau față de un operator economic și atunci evident că suntem oameni serioși, nu putem semna încălcându-ne obligația pe care ne-am asumat-o deja”, a spus președintele.

„După ce am primit invitația de a participa la această ședință, la prima întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări. (...) După câteva zile de discuții cu partea americană am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune. Credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observator”, a arătat Nicușor Dan.

Șeful statului a afirmat că la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza.

„Noi suntem interesați de un context internațional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România și deci participăm la această inițiativă a Statelor Unite care își propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă în Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală”, a arătat Nicușor Dan.