Muraru: „Casa Albă a fost extrem de încântată că Nicușor Dan a acceptat invitația la Consiliul Păcii. Va fi în primii cinci vorbitori”

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a dezvăluit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan va fi în primii cinci vorbitori de la întâlnirea din Washington de joi a Consiliul Păcii, lansat de Donald Trump, unde România are rol de observator. Casa Albă a fost extrem de încântată că președintele român a acceptat invitația, spune oficialul român.

„Cred că această participare este extrem de importantă. Nu știu în ce măsură presa îi dă tot felul de conotații, cert este că România participă și că președintele Dan este singurul șef de stat al unei țări NATO și UE care va participa la acest summit și va lua cuvântul, fiind invitat de președintle Trump și cred că prezența noastră înseamnă relevanță.

Am văzut și citit multe comentarii și cred că politică externă nu înseamnă să stai deoparte, această inițiativă merge mai departe cu sau fără alți actori care au refuzat invitația și cred că e important de spus că dacă se discută despre un mecanism internațional cu impact regional și cu implicarea SUA, România nu are decât de câștigat prin acces direct la informația și la această rețea globală care se construiește și la înțelegerea din interiorul acestui plan pentru că această reuniune este dedicată reconstrucției și stabilizării Fâșiei Gaza, stabilizarea Orientului și e o țară care-și propune să participe la securitate regională.

Ce se întâmplă acolo ne privește direct când vorbim de securitate, migrație, extremism, implicații sociale. Din punctul meu de vedere, președintele a luat o decizie bună, rațională, pragmatică, curajoasă pentru că în ciuda unui cor întreg de analiști care-i cereau să nu meargă cred că a luat o decizie bună. Eu anticipez rezultate bune”, a spus Andrei Muraru.

Andrei Muraru: „România nu rupe nicio solidaritate europeană”

„Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. România nu rupe nicio solidaritate europeană, ci își protejează interesele și poziția în UE prin prezență, prin coordonare. Și participarea aceasta este un intstrument, nu o schimbare de tabără. România nu blochează nicio decizie la nivel european, nu șantajează, cum fac alți actori. România este un partener foarte serios și Casa Albă a apreciat această participare și a apreciat mai ales contribuția pe care Nicușor Dan o va anunța pentru Fâșia Gaza. România acolo merge să susțină principii, nu să legitimeze niciun fel de ocoliri. Noi vrem să participăm la acest efort. Și avem și o relație specială cu SUA, nu e niciun secret.”, a mai spus oficialul român.

„Dintre toți membrii acestei inițiative, președintele României va fi în primii cinci vorbitori, chiar dacă țara noastră are statut de observator. Și cred că acest lucru arată foarte multă apreciere de care se bucură România pentru că a ales să participe la acest format, din partea Casei Albe.”, spune Andrei Muraru.