Miruță: „Nicușor Dan s-a dus observator, a vorbit ca un observator și România a câștigat”. Ce spune despre laudele lui Trump

Nicușor Dan, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, în Washington, 19 februarie 2026. Sursa foto: Administrația Prezidențială a României

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus joi, după discursul lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii, că „România a câștigat astăzi”. El a subliniat, în direct la Antena 3 CNN, că țara noastră „a arătat că avem un Președinte care nu citește de pe foaie”, adăugând faptul că, „s-a dus observator, a vorbit ca un observator”.

„România a folosit o oportunitate, a arătat că avem un președinte care nu citește de pe foaie și, într-o sală, în fața liderului unei țări, a punctat 4 lucruri concrete pe care România le poate face. România a câștigat astăzi acele dezbateri din spațiul public, dacă a făcut bine sau dacă s-a dus. Mulți s-au așteptat să se întâmple lucruri împotriva României.

Din poziția de observator, Nicușor Dan a spus 4 lucruri concrete, nu vorbe goale sau chestiuni de care nu este nevoie”, a spus Miruță.

El a subliniat că, după vizita lui Nicușor Dan, relația și proiectele în derulare cu SUA „încep să se dezghețe”.

„Pentru Armata Română avem 180 de proiecte cu SUA în derulare. Dacă crede cineva că ne este totuna dacă merg sau nu merg, faptul că președintele lărgește un canal de comunicare cu președintele SUA nu poate avea decât consecințe pozitive. Avem program pentru F-35, tancuri, pentru încă 3 sisteme Patriot. Lucrurile astea nu se obțin doar pentru că sunt plătite. Există o restricție cu privire la țările cărora sunt date.

Trebuie să punem pe masă diferențiatorii pe care noi îi avem față de alte țări. Este o preocupare să atragem atenția cu lucruri pe care noi le putem face aici. Avem pământuri rare și critice în România. Avem nevoie de o înzestrare suplimentară a Armatei Române și punem lucruri pe masă. Avem militari SUA, interacționăm cu SUA la nivel NATO. Contează foarte mult dacă relația cu președintele SUA este mai amicală.

Aceste situații încep să se dezghețe după vizita președintelui. S-a dus observator, a vorbit ca un observator și România a câștigat astăzi”, a spus ministrul.

Mai mult, în legătură cu cuvintele lui Donald Trump la adresa românilor, Miruță a subliniat că sunt „o etichetă care ne va fi de folos în acțiunile viitoare”.

„Sunt o etichetă care ne va fi de folos în acțiunile viitoare. Când stăm la masă cu 33 de miniștri ai Apărării, spre exemplu, reprezentantul SUA știe că președintele său a vorbit despre România în acești termeni. Nu este puțin lucru și nu este o înșiruire de termeni pe care președintele SUA îi aruncă oricui. Românii, în cea mai mare parte, fac o treabă bună acolo unde se duc. Președintele SUA nu vorbește doar de dragul de a vorbi. Este un element care ne ajută.

Când se aranjează o astfel de vizită și se negociază, se iau în calcul toate aspectele: cum stăm pe apărare, diplomație, economie”, a mai spus el.

În plus, el spune că, atunci „când îți faci o părere despre cineva trebuie să bifezi anumite lucruri, iar România bifează multe lucruri”.

„Din interacțiunile pe care le am, profesionalismul IGSU este recunoscut. Coordonarea este la MAI, dar poate reprezenta internațional un exemplu de eficiență și o capacitate de a răspunde rapid. Suntem văzuți că, atunci când se declanșează mecanismul european de urgență, România e acolo printre primii. Când îți faci o părere despre cineva trebuie să bifezi anumite lucruri, iar România bifează multe lucruri”, a concis Miruță.

Președintele României, Nicușor Dan, a luat joi cuvântul la prima întâlnire a Consiliului Păcii al lui Trump. Șeful statului român a afirmat că „toată lumea își dorește să ajungem la pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar este important să ne punem întrebarea cum acționăm”. Astfel, Nicușor Dan a prezentat patru direcții în care România poate ajuta.

Președintele Nicușor Dan a plecat, miercuri, către Statele Unite ale Americii, unde participă la Consiliul Păcii. Președintele a zburat cu un avion închiriat, model Bombardier Global 6000.

Președintele a plecat cu întârziere după viscolul din București, zborurile de pe Aeroportul Henri Coandă fiind amânate sau anulate.

Nicușor Dan a fost nevoit să închirieze o aeronavă privată. Avionul Spartan, cu care președintele a rămas blocat, luna trecută, la Paris din cauza vremii, nu putea fi folosit pentru deplasarea din SUA.

Nicușor Dan participă, joi, la prima reuniune a Consiliului Păcii, la Washington. Președintele României participă în calitate de observator.