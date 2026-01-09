Infractorii cibernetici profită de haosul creat de majorarea taxelor și impozitelor. La ce trebuie să fim atenți

Hackeri se folosesc de metode inovative. Sursa foto: Getty Images

Infractorii cibernetici profită de haosul creat odată cu majorarea taxelor și impozitelor și găsesc noi metode pentru a-i păcăli pe români. Escrocii trimit mesaje false care par să vină de la instituţiile statului şi le spun victimelor că au taxe neplătite, iar în cazul în care nu vor accesa un anumit link riscă să rămână fără bani în conturi. Este doar una dintre modalităţile prin care infractorii reuşesc să fure banii românilor. Specialiştii spun că trebuie să verificăm de fiecare dată, cu atenţie, de la cine primim aceste mesaje.

Mailuri cu linkuri maliţioase, facturi false sau mesaje alarmante privind poprirea conturilor, sunt doar câteva dintre metodele pe care le folosesc infractorii cibernetici pentru a fura bani şi date de la victimele lor.

Escrocii profită de haosul provocat de majorările impozitelor şi taxelor pentru a mai câştiga nişte bani de la cei neatenţi. Dacă primiţi mesaje sau mailuri, prin care vi se spune că vă vor fi blocate conturile pentru neplata taxelor sau impozitelor, trebuie să ştiţi că e posibil să fie o încercare de fraudă.

„Pot primi tot felul de notificări sau somații de la autorități publice spunându-le că dacă nu accesează linkul respectiv li se vor bloca conturile.

Nicio autoritate publică nu lucrează în acest mod, nicio unitate bancară nu lucrează în acest mod”, a declarat Ramona Dabija, chestor al Poliției Române.

Escrocii impersonează de multe ori şi furnizorii de energie, apă, gaze sau internet. Modul de operare este similar. Trimit mailuri sau mesaje prin care îţi spun că eşti restant şi pentru a plăti trebuie să accesezi un anumit link.

„Să ne stăpanim acest instinct de a da click pe linkuri, de a răspunde la mesaje și de a face o minimă verificare pentru a vedea de ce am primit acest mesaj, ce se dorește ca eu să fac, de ce tocmai mie”, a declarat Mădălin Dumitru, expert securitate cibernetică.

Odată ce accesăm acel link suntem rugaţi să introducem o serie de date personale, astfel ne putem trezi fără bani în cont. Mai mult decât atât, escrocii reuşesc să ne fure şi datele personale.

„Clasicele măsuri de securitate cibernetică, aici vorbim de parole complexe, activarea obligatoriu a 2 factor autentification și, încă o dată, vigilență la toate mesajele primite pe social media, sms, whatsapp și așa mai departe”, a mai declarat Mădălin Dumitru, expert securitate cibernetică.

În cazul în care sunteţi victima unei astfel de infracţiuni, autorităţile recomandă să faceţi imediat plângere la poliţie.