Fostul prinț Andrew e implicat într-un nou scandal. Suma uriașă pe care a primit-o de la un oligarh kazah acuzat de corupție

Foto: Profimedia Images

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț britanic, e implicat într-un nou mare scandal de corupție, după scandalul uriaș de abuz sexual care a dus la pierderea titlurilor sale. El ar fi încasat milioane de lire sterline de la un oligarh infractor din Kazahstan, relatează BBC.

Banii ar fi fost primiți printr-un firmă interpus implicată în acte de corupție. Miliardarul kazah Timur Kulibaiev le-a declarat jurnaliștilor de la BBC că a folosit un împrumut de la o firmă numită „Enviro Pacific Investments” pentru a cumpăra o casă de lux care i-a aparținut fostului prinț.

Procurorii din Italia au concluzioant că firma a primit banii printr-o schemă de corupție prin mită, în anul 2007. La câteva săptămâni după ce a fost încasată suma, oligarhul a cumpărat Sunninghill Park de la fostul prinț pentru o sumă de 15 miliarde de lire sterline.

Kulibaiev este ginerele fostului dictator Nursultan Nazarbaiev și a fost unul dintre cei mai influenți oficiali din sectorul de petrol și gaze al țării din Asia Centrală. BBC scrie și că a descoperit un caz în care un afacerist italian a pledat vinovat la dare de mită către acest oligarh.

Aceste informații sugerează că fostul prinț ar fi putut fi implicat „accidental” într-o mare schemă de corupție și că ar fi putut beneficia de pe urma unor infracțiuni comise cu bani care au ajuns în conturile sale.

Se pune și întrebarea dacă oamenii din echipa sa au verificat cu atenție tranzacțiile financiare făcute pentru a evita astfel de situații.

Tom Keatinge, expert în spălare de bani, director la Centrul pentru Finanțe și Securitate, spune că era clar de la bun început că o astfel de tranzacție era suspectă și că oamenii lui Andrew ar fi trebuit să-și dea seama de asta și să facă verificări atente pentru a se asigura că nu „ajută o schemă de spălare de bani”.

Kulibaiev ar fi plătit cu trei milioane mai mult decât cerea Andrew, iar suma finală plătită era cu șapte milioane mai mare decât prețul pieței.

În 2009, când a fost criticat cu privire la această tranzacție, Andrew declara – „Nu e treaba mea, banii au fost plătiți. Dacă asta e oferta, n-am de gând să caut un cal primit în dar la dinți și să-i spun clientului că mi se pare că plătește cam mult”.

Ce a fost Sunninghill Park și cum a ajuns la kazahi

Mountbatten-Windsor a primit Sunninghill Park în dar de la mama sa, regina Elisabeta a II-a. Casa luxoasă a fost un dar de nuntă în 1986 – era vorba de o vilă din cărămidă roșie, cu două etaje, 12 dormitoare, 12 băi și șase băi de recepție.

Andrew a pus-o la vânzare prima oară în 2001, însă nu a reușit să atragă niciun client. Atunci, a decis să se implice personal în vânzarea ei. Fostul prinț și-a folosit chiar influența – a folosit oportunitatea unei vizite oficiale în Bahrain ca emisar comercial al UK, în 2003, și a încercat să vândă personal proprietatea unor șeici din Golf, conform declarațiilor lui Simon Wilson, ambasadorul adjunct de la acea vreme.

Până la urmă, însă, casa avea să ajungă pe mâna unui oligarh din Kazahstan – 2002, Andrew a luat în patronaj societatea kazaho-britanică, împreună cu autocratul de la Astan – Nursultan Nazarbaiev. Andrew a vizitat Kazahstanul în 2006, iar la sfârșitul acelui an, Nazarbaiev însuși a fost invitat să o întâlnească pe regină la Palatul Buckingham.

În 2007, o ofertă pentru Sunninghill Park a venit din partea lui Timur Kulibaiev, ginerele lui Nazarbaiev.

La acel moment, oligarhul kazah avea o avere de pe un miliard de lire sterline și un rol cheie în conducerea fondului suveran kazah, entitatea care deține mare parte din industria de gaze și petrol a Kazahstanului.

Goga Ashkenazi, o afaceristă kazahă i-ar fi făcut cunoștință lui Andrew cu Kulibaiev. Ashkenazi are doi copii cu Kulibaiev. Ashkenazi spunea că fostul prinț îi era un prieten apropiat.

Andrew și Ashkenazi au fost fotografiați în iunie 2007 la un eveniment la care participa și regina Marii Britanii. În aceeași lună, s-a parafat acordul pentru cumpărarea Sunninghill Park. Kulibaiev a folosit o firmă offshore pe care o deținea – Unity Assets Corporation – pentru a cumpăra vila. Tranzacția a fost încheiată în septembrie 2007 – în aceeași lună, contribuabilii britanici au plătit factura de 57.000 de lire sterline pentru o deplasare a prințului în Kazahstan, în poziția de emisar comercial.

La momentul tranzacției, guvernul britanic atrăgea atenția cu privire la situația din Kazahstan – „corupție sistemică”.

Legături de corupție

Discuții și semne de întrebare cu privire la tranzacție au început să apară cinci ani mai târziu, în 2012, când presa a relatat că procurori italieni investighează posibile fapte de corupție în care e implicat Kulibaiev.

S-a invocat inclusiv posibilitatea ca reședința să fi fost cumpărat cu bani din șpagă. Totuși, investigația nu a condus spre acuzații formale la adresa lui Kulibaiev.

Totuși, BBC scrie că a consultat documente din mai multe anchete din 2016 și 2017, care arată concluziile procurorilor italieni – Enviro Pacific Investments, firma intermediar prin care a fost cumpărată Sunninghill Park, a primit bani dintr-o schemă de luare de mită.

Legătură dintre această companie și acte de corupție se face printr-o altă companie, Aventall. Magnatul petrolier italian Agostino Bianchi a pledat vinovat într-un caz în care era acuzat că i-a mituit pe Kulibaiev și pe alți oficiali kazahi ca să primească contracte profitabile. Aventall era una dintre companiile folosite pentru a trimite aceste șpăgi. Nici de această dată Kulibaiev nu a fost pus sub acuzare.

Conform pledoariei lui Bianchi, Aventall era condusă de Massimo Guidotti, descris drept „mediatorul” corupției.

El crease un „sistem de rating” al oligarhilor kazahi, în funcție de cât de influenți erau ei. Într-un email din 2009, el îi dădea lui Kulibaiev ratingul maxim „cinci stele”. Guidotti a negat, ulterior, că a fi distribuit șpăgi.

Într-un al doilea caz, din Milano, procurorii au acuzat Aventall că a făcut plăți „de natură coruptă” către Enviro Pacific Investments – compania care l-a împrumut pe Kulibaiev pentru a cumpărat Sunninghill Park.

Procurorii italieni spun că 6,5 milioane de dolari fuseseră promiși ca împrumut, dar că au fost găsite dovezi pentru doar 1,5 milioane. Tranzacția a avut loc în aprilie 2007, cu mai puțin de două luni înainte de cumpărarea Sunninghill.

Procurorii au citat „surse deschise” care spun că Enviro Pacific avea legătură cu Kulibaiev. Investigația din Milano a fost închisă, însă, în ianuarie 2017, din lipsă de probe. Procurorii nu au putut găsi o legătură între plăți și contracte specifice sau să-i identifice clar pe oficialii care au primit banii.

Avocații lui Kulibaiev au transmis, în declarații pentru BBC, că acesta nu a fost mituit, nu a fost implicat deloc în acordarea de contracte și nici nu a fost cercetat vreodată în Italia.

„Domnul Kulibaiev nu este implicat și nu are cunoștință de vreo «schemă de corupție» care să-i implice pe domnii Bianchi sau Guidotti”.

Avocații spun și că Kulibaiev nu a deținut sau controlat niciodată Enviro Pacific și că firma nu a avut niciodată active deținute în numele său. Întrebați cine e proprietarul companiei, avocații au refuzat să spună, citând clauze de confidențialitate.

Totuși, avocații oligarhului au confirmat pentru BBC că clientul lor „a obținut un împrumut de la firmă în 2007 pentru motive pur comerciale și la prețurile pieței” pentru a-și putea finanța achiziția Sunninghill Park.

Asta înseamnă că o firmă acuzată că a făcut parte dintr-o schemă de corupție a fost implicată în tranzacția cu Andrew.

Avocații oligarhului nu au negat valoarea de șase milioane de lire a împrumutului și au spus că Kulibaiev și-a plătit datoria, inclusiv dobânzile.

Ei spun că banii folosiți pentru a plăti pentru Sunninghill Park au fost complet curați. Kulibaiev a plătit 15 milioane pe vilă pentru a se asigura că o va putea obține, pentru că mai erau niște alți clienți dispuși să ofere sume mari.