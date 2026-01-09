Regele Charles anunță transformarea de 8,7 milioane de dolari a unei proprietății regale în spațiu de nunți. Cum arată acum conacul

Conacul Dumfries House din Scoția. Sursa foto: Dumfries House

Regele Charles a anunțat o transformare de 8,7 milioane de dolari a unei proprietăți regale într-un spațiu elegant care va găzdui evenimente private de lux, inclusiv nunți, potrivit revistei People.

Pe 6 ianuarie, The King’s Foundation a prezentat planurile pentru o extensie de milioane de dolari la conacul Dumfries House din East Ayrshire, Scoția.

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a înființat această organizație caritabilă în 1990 pentru a crea comunități în care oamenii, locurile și planeta să coexiste armonios, iar fundația are sediul la această reședință de țară veche de 300 de ani, situată pe o proprietate de 2.000 de acri.

Extensia de 8,7 milioane de dolari pe un singur nivel a aripii de est a Dumfries House va fi numită The King’s Hall și se va deschide vara anului 2027, putând găzdui evenimente pentru până la 200 de persoane. Noua clădire va fi folosită și pentru evenimente comunitare și educaționale, în conformitate cu valorile fundației.

Un comunicat menționa că The King’s Hall va ajuta la „satisfacerea cererii crescute pentru evenimente de cinci stele și va aduce mai multe oportunități de angajare și educație în zonă”, reprezentând „o extensie armonioasă a istoricei Dumfries House, proiectată de Robert Adam”.

Cum va arăta noua King’s Hall

Noua clădire de 430 de metri pătrați va include o sală publică de 282 de metri pătrați și va înlocui actualul Pavilion, folosit ca spațiu pentru evenimente timp de peste un deceniu.

În 2007, viitorul rege Charles a salvat Dumfries House cu speranța de a o transforma într-o atracție pentru vizitatori și de a crea infrastructura necesară regenerării socio-economice, culturale și educaționale a zonei.

Noua King’s Hall se inspiră din această viziune, iar The King’s Foundation va folosi veniturile obținute din evenimentele cu bilete și utilizarea sălii pentru a continua conservarea și dezvoltarea Dumfries House și a proprietății înconjurătoare. Veniturile vor sprijini, de asemenea, programele educaționale și comunitare ale fundației, care implică anual peste 10.000 de persoane.

„The King’s Hall va oferi intimitatea, atmosfera și măreția istorică cu care oaspeții asociază evenimentele și ocaziile speciale la Dumfries House,” a declarat Evan Samson, director general al Dumfries House pentru The King’s Foundation.

„Obiectivul nostru este să devină locația de referință pentru nunți și evenimente private de lux”

„Obiectivul nostru este ca The King’s Hall să devină locația de referință pentru nunți și evenimente private de lux, pe piață națională și internațională. Spațiul va oferi oaspeților acces la casa istorică, iar veniturile vor fi folosite pentru a crea locuri de muncă în comunitatea locală și pentru a oferi oportunități educaționale pentru mii de persoane anual prin programele fundației,” a adăugat el.

Noua extensie va permite fundației să organizeze cinci sau șase evenimente mari pe săptămână, comparativ cu media actuală de unul sau două evenimente din cauza restricțiilor de spațiu.

Sala și casa principală vor fi încălzite prin buncăre termice noi și centrale pe biomasă, iar meniul va include produse organice și locale, un alt interes de lungă durată al regelui.

The King’s Hall își va deschide porțile pentru primele evenimente în iulie 2027, iar echipa de la Dumfries House va găzdui festivitățile.

„The King’s Hall va fi o dovadă vie a impactului Majestății Sale asupra Dumfries House și a rolului esențial pe care îl joacă în educație și crearea de locuri de muncă,” a spus Gordon Neil, director executiv al The King’s Foundation.