Negocieri de pace la Paris și Berlin. „Principala întrebare e ce concesii teritoriale e dispusă să facă Ucraina”

Publicat acum 16 ore si 24 minute

Cel mai nou plan de pace al Ucrainei propune soluționarea problemei Donbasului prin crearea unei „zone economice libere” în regiune, acolo putând fi stimulate interesele americane de afaceri – o încercare de a-l convinge pe președintele american, Donald Trump, să accepte un deznodământ în favoarea Ucrainei, scrie Politico, vineri.

Trump, care a părut pesimist cu privire la posibilitatea unui succes în negocierile de pace, spune că „știe” de planul în 20 de puncte pe care Ucraina l-a trimis la Casa Albă, miercuri, conform purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt.

Volodimir Zelenski a vorbit despre această propunere, sugerând că rămâne de discutat cine va controla politic această zonă tampon în estul Ucrainei, dar că, pe baza propunerilor sale, nu vor avea voie să aibă prezență militară acolo nici Rusia, nici Ucraina.

Zelenski spune că acesta este compromisul pe care-l face Ucraina față de planul inițial în 28 de puncte, despre care americanii spun că a fost produs la Washington, dar care includea prevederi pro-ruse și care ar fi însemnat preluarea puterii de către Rusia în regiune.

„SUA văd Ucraina ca fiind mai slabă și mai ușor de influențat decât Rusia”

El a precizat, însă, că Ucraina se va retrage din Donbas doar după ce va primi garanții de securitate robuste din partea aliaților săi că o nouă agresiune nu va mai avea loc.

Două surse familiarizate cu discuția au declarat anonim că este puțin probabil ca Rusia să accepte un astfel de plan. El a fost gândit împreună cu liderii europeni în timpul acestei săptămâni.

Trump, spun sursele citate, încă vede Ucraina ca fiind mai slabă și mai influențabilă decât Rusia, mai ales în contextul recentului scandal de corupție care i-a slăbit leadership-ul politic și care a dus la demiterea lui Andrii Iermak, puternicul șef de cabinet al lui Zelenski.

„Casa Albă se folosește de acest recent scandal de corupție pentru a pune presiune pe Zelenski”, a declarat una dintre surse. Sursa citată mai spune și că este puțin probabil ca europenii și ucrainenii să mai facă vreo schimbare la planul propus, deși i-au cerut lui Trump să vină în Europa pentru noi discuții.

Leavitt nu a precizat ce crede Trump despre propunerea revizuită a lui Zelenski și europeni. Ea a spus doar că administrația Trump e posibil să trimită un reprezentant pentru discuțiile de la Paris din weekend, dar asta doar dacă există șansa obținerii unui acord.

„Dacă există o șansă reală să semnăm un acord de pace, dacă ni se pare că aceste întâlniri sunt demne de a pierde timpul cuiva din SUA în weekend, atunci vom trimite un reprezentant”, a spus Leavitt.

„Rămâne de văzut dacă o pace reală poate fi obținută, dar (Trump – n. red.) este sătul de întâlniri de dragul întâlnirii”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Europenii se declară pregătiți să garanteze pacea în Ucraina

Conform oficialilor din două țări implicate în discuții, Steve Witkoff intenționează să participe la discuțiile de pace cu oficialii de securitate națională, în weekend.

Trump este de părere că garanțiile de securitate pe care le cere Zelenski, menite să descurajeze Rusia din a mai ataca Ucraina din nou, trebuie să vină în principal din partea europenilor.

Zelenski a declarat, joi, că el și echipa lui au avut o discuție cuprinzătoare și constructivă pe tema garanțiilor de securitate cu secretarul de stat Rubio, cu secretarul apărării, Pete Hegseth, cu Witkoff, cu Kushner, dar și cu oficiali militari și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Un oficial european din domeniul apărării a declarat anonim că, pe baza discuțiilor interne, aliații de pe continent plănuiesc să mute trupe și echipament de supraveghere militară în Ucraina – trupe ale coaliției de apărare a Ucrainei ar folosi drone pentru monitorizarea respectării planului de pace, iar deși militari ar urma să fie desfășurați la sol, în Ucraina, ei „nu vor participa la lupte de pe front”.

În timpul unei vizite recente la Washington, ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Coaliția Voluntarilor este „pregătită să facă mare parte din treabă în Europa, pe lângă faptul că va contribui la garanțiile de securitate despre care a vorbit președintele Trump”.

„Suntem pregătiți să ne implicăm și vom ajuta la stabilirea unei păci pe termen lung și pentru protejarea acordului pe care președintele Trump vrea să-l negocieze”.

În ultimele luni, Trump a exclus în mod repetat un viitor în NATO al Ucrainei. Planul revizuit de pace, însă, a eliminat prevederea că Ucraina nu va avea voie să adere.

O temă spinoasă este și cea a alegerilor din Ucraina, pe care rușii și americanii le cer în cor, Trump preluând aproape integral propaganda Kremlinului în această privință.

Angajamentul lui Zelenski de a organiza noi alegeri imediat după obținerea unui acord ar putea să nu fie suficientă pentru a satisface regimul de la Kremlin, însă. Rușii cer în continuare controlul total asupra regiunii Donbas și garanții că Ucraina nu va putea vreodată să se alăture NATO.