Reacție rapidă a lui Putin la planul de pace propus de Zelenski. Kremlinul anunță deja ce vrea să facă în Donbas

Trupele de securitate internă Rosgvardia sunt direct subordonate lui Putin. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a anunțat vineri că, în cazul implementării scenariului propus de Volodimir Zelenski pentru crearea unei așa-numite „zone demilitarizate” în Donbas (regiunile ucrainene Donețk și Lugansk), Moscova ar putea desfășura în zona unități ale Gărzii Naționale (Rosgvardia), în locul unităților regulate ale armatei ruse, informează The Moscow Times.

Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin și membru al grupului de negociere al Rusiei cu Ucraina.

„Indiferent de situație, acest teritoriu este teritoriul Federației Ruse și va fi sub controlul administrațiilor noastre”, a spus Ușakov.

Rosgvardia sunt forțe militare de „securitate internă” ale Rusiei, echivalente jandarmeriei, dar care se află sub directa subordonare a lui Vladimir Putin.

„Un armistițiu poate veni doar după retragerea trupelor ucrainene. Și ce se va întâmpla în continuare – acest lucru poate fi discutat, după părerea mea. Pentru că este foarte posibil să nu existe trupe directe, nici ruse, nici ucrainene. Da, dar va exista Garda Națională, va fi poliția noastră, va fi tot ce este necesar pentru a menține ordinea și a organiza viața”, a spus Ușakov în cadrul unui interviu acordat publicației Kommersant.

Consilierul lui Putin a mai arătat că „mai devreme sau mai târziu”, teritoriile din Donețk și Lugansk aflate încă sub controlul armatei ucrainene vor fi anexate Rusiei, „dacă nu prin negocieri, atunci prin forța armată”.

După aproape 4 ani de conflict, Rusia nu a reușit să cucerească în întregime această regiune, care a reprezentat chiar unul din pretextele pentru invazia militară a Ucrainei. De asemenea, de mai bine de un an și jumătate, rușii încearcă să cucerească orașul fortăreață Pokrovsk, considerat un nod logistic vital pentru trupele ucrainene din Donețk. La începutul lunii decembrie, șeful armatei ruse, generalul Valerii Gherasimov i-a raportat lui Putin „căderea Pokrovskului”, informație care a fost însă negată de Kiev.

Zelenski, de acord cu crearea unei „zone economice libere” în Donbas. Trump nu vrea trupe rusești în regiune

Anunțul Kremlinului vine în aceeași zi în care publicația Politico a dezvăluit că cel mai nou plan de pace al Ucrainei propune soluționarea problemei Donbasului prin crearea unei „zone economice libere” în regiune. Crearea unei astfel de zone ar putea stimula interesele americane de afaceri – o încercare de a-l convinge pe președintele american, Donald Trump, să accepte un deznodământ în favoarea Ucrainei.

Volodimir Zelenski a vorbit despre această propunere, sugerând că rămâne de discutat cine va controla politic această zonă tampon în estul Ucrainei, dar că, pe baza propunerilor sale, nu vor avea voie să aibă prezență militară acolo nici Rusia, nici Ucraina.

Zelenski spune că acesta este compromisul pe care-l face Ucraina față de planul inițial în 28 de puncte, despre care americanii spun că a fost produs la Washington,dar care includea prevederi pro-ruse și care ar fi însemnat preluarea puterii de către Rusia în regiune.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a declarat disponibilitatea de a organiza un referendum privind viitorul Donbasului, pe care Kremlinul, cu sprijinul SUA, îl cere să fie cedat Rusiei pentru a asigura un acord de pace.

„Poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare. Fie prin alegeri, fie prin referendum, poziția poporului Ucrainei trebuie să fie prezentă”, a declarat Zelenski, potrivit Bloomberg.

Astfel, SUA propun crearea unei „zone economice speciale” în Donbas fără prezența trupelor rusești. „Partea americană vede trupele ucrainene retragându-se din Donbas, iar compromisul pare a fi ca trupele rusești să nu intre în acest teritoriu.Nu știu cine va guverna acest teritoriu, pe care îl numesc deja «zonă economică liberă» sau «zonă demilitarizată»”, a declarat Zelenski.