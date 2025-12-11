Zelenski anunță că va face referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, așa cum vor Trump și Putin

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a declarat disponibilitatea de a organiza un referendum privind viitorul Donbasului, pe care Kremlinul, cu sprijinul SUA, îl cere să fie cedat Rusiei pentru a asigura un acord de pace.

„Poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare. Fie prin alegeri, fie prin referendum, poziția poporului Ucrainei trebuie să fie prezentă”, a declarat Zelenski, potrivit Bloomberg.

Potrivit acestuia, SUA propun crearea unei „zone economice speciale” în Donbas fără prezența trupelor rusești. „Partea americană vede trupele ucrainene retragându-se din Donbas, iar compromisul pare a fi ca trupele rusești să nu intre în acest teritoriu. Nu știu cine va guverna acest teritoriu, pe care îl numesc deja «zonă economică liberă» sau «zonă demilitarizată»”, a declarat Zelenski.

Cedările de teritoriu, în centrul discuțiilor despre planul de pace

Declarațiile lui Zelenski au loc după ce liderii Germaniei, Franței și Regatului Unit au purtat o conversație telefonică cu Donald Trump cu privire la acordul de pace. Potrivit publicației The Wall Street Journal, președintele SUA le-a spus europenilor că ar trebui să facă presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta planul propus de Washington, care ar impune Kievului să accepte concesii teritoriale și să limiteze dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene.

După discuția cu Trump, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că discuțiile de pace se concentrează în principal pe concesii teritoriale pe care Kievul este dispus să le facă. „Dar la această întrebare trebuie să răspundă președintele ucrainean și poporul ucrainean. I-am spus clar acest lucru președintelui Trump”, a declarat el.

Potrivit lui Zelenski, echipa sa lucrează zilnic la un proiect de acord de pace în 20 de puncte, inițiat de SUA. Miercuri seara, partea ucraineană a trimis un document revizuit la Washington. Un reprezentant al administrației ucrainene a declarat pentru ABC News că această versiune conține „câteva idei noi” cu privire la teritoriile disputate și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporijia. Însuși Zelenski a spus că acest proiect nu este versiunea finală.

Armata rusă ar urma să se retragă, potrivit planului american

El a menționat, de asemenea, că planul de pace includea o clauză care prevedea retragerea Forțelor Armate Ruse din zonele capturate din regiunile Harkov, Sumi și Dnipropetrovsk. În regiunile Herson și Zaporijia, se propune încetarea ostilităților de-a lungul frontului.

Mai mult, noua versiune a planului de pace a ajustat prevederile privind dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene. În timp ce prima versiune, cu 28 de puncte, stipula că armata ucraineană nu putea depăși 600.000 de militari, cel mai recent document stabilește această cifră la 800.000.

„Au existat cifre diferite în documente. Apropo, vă amintiți că în 2022 se dorea o limită de 40.000 sau 50.000? Astăzi, documentul conține dimensiunea reală a armatei actuale, convenită cu armata - 800.000 de soldați”, a declarat șeful statului ucrainean.

În ciuda negocierilor din ultimele zile și săptămâni, ucrainenii încă sunt de părere că actualul plan de pace promovat de administrația americană favorizează Rusia și că Volodimir Zelenski este presat mai mult decât este Vladimir Putin.

Totuși, de cealaltă parte, oficialii americani neagă acest lucru și spun că SUA a pus presiune egală și pe Vladimir Putin.