Cum a întâmpinat lumea Anul Nou. Artificii spectaculoase, tobe la Marele Zid Chinezesc, petrecere record pe plaja din Copacabana

Cum a întâmpinat lumea Anul Nou. FOTO: Profimedia Images

Zece, nouă, opt...Pe măsură ce regiunile de pe glob marchează miezul nopţii, locuitorii de pretutindeni îşi iau la revedere de la anul 2025, care nu a fost lipsit de provocări, şi îşi exprimă speranţele pentru noul an.

Miezul nopţii a bătut prima dată pe insulele cele mai apropiate de Linia Internaţională a Datei, printre care Kiritimati (Insula Crăciunului), Tonga şi Noua Zeelandă.



Artificiile au luminat cerul din Sydney



În Australia, Sydney a intrat în anul 2026 cu un foc spectaculos de artificii, devenit deja tradiţie. Cele circa 40.000 de efecte pirotehnice, desfăşurate pe o distanţă de 7 kilometri pe clădiri şi barje din port, au inclus şi un efect de cascadă protectat de pe Harbour Bridge. Anul acesta, festivităţile s-au desfăşurat în prezenţa unui număr sporit al forţelor de ordine, la câteva săptămâni după atacul armat care a dus la moartea a 15 persoane pe plaja Bondi.



Organizatorii au păstrat un minut de reculegere pentru victimele atacului la ora locală 23:00, când Harbour Bridge a fost luminat în alb, iar o menorah - imbol al iudaismului - a fost proiectat pe pilonii podului.



''După un sfârşit de an tragic pentru oraşul nostru, sperăm ca Revelionul să ofere oportunitatea de a ne aduna împreună şi de a privi cu speranţă spre un 2026 paşnic şi fericit'', a spus primarul Sydney, Clover Moore, înaintea evenimentului.



În Seul, mii de persoane s-au strâns la pavilionul cu clopot Bosingak, unde un clopot din bronz a fost bătut de 33 de ori la miezul nopţii - o tradiţie cu rădăcini în cosmologia budistă şi care simbolizează cele 33 de raiuri. Se crede că sunetele clopotelor alungă ghinionul şi aduc pacea şi prosperitatea pentru anul care vine.



Tobe la Marele Zid Chinezesc



O oră mai la vest, au avut loc celebrări şi un concert de tobe la Juyong Pass, la Marele Zid din China, în apropiere de Beijing. Petrecăreţii au purtat pălării şi au fluturat pancarte cu "2026" şi simbolul unui cal. Luna februarie va marca începutul Anului Calului în calendarul chinezesc.

În Hong Kong, spectacolul anul de artificii a fost anulat după incendiul petrecut în noiembrie într-un complex rezidenţial şi care a dus la moartea a 161 de persoane. În schimb, un spectacol de lumină cu tema ''Noi speranţe, noi începuturi'' a transformat faţadele din districtul central.



În Croaţia, petrecerea a început devreme

Din anul 2000, oraşul Fuzine celebrează trecerea în Noul An la amiază, o tradiţie care s-a răspândit de atunci în toată ţara. Oamenii au ovaţionat, au ciocnit pahare de şampanie şi au dansat în ritmul muzicii - toate acestea în miezul zilei. Cei mai curajoşi dintre ei, cu căciuli de Moş Crăciun pe cap, au făcut baie în apele îngheţate ale lacului Bajer.



Brazilia încearcă doborârea unui record



În alte zone, pregătirile au vizat festivităţile tradiţionale de la miezul nopţii. La New York, înfruntând temperaturi negative, organizatorii au început să instaleze barierele de securitate şi scenele destinate mulţimilor de oameni care vor da buzna în Times Square pentru a asista la coborârea sferei de cristal.



Similar, pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro - unde vremea este însă mai caldă - organizatorii făceau pregătiri pentru o petrecere gigantică, cu muzică şi foc de artificii, denumită ''Reveillon''. Organizatorii speră să doboare Recordul Mondial Guinness pentru cea mai mare petrecere de Revelion.

Și rușii, și ucrainenii își doresc pace în noul an



În Kiev şi Moscova - acoperite de un strat de zăpadă - atât ucrainenii, cât şi ruşii se pregătesc să intre în Noul An, cu speranţe de pace după aproape patru ani de conflict.



''Îmi doresc să se termine războiul, cred că acesta este cel mai important subiect pentru ţara noastră'', a spus o femeie care se afla în centrul Moscovei şi care şi-a dezvăluit doar prenumele, Larisa. Femeia spus că a călătorit din îndepărtatul Ţinut Altai pentru a vedea capitala rusă în timpul sărbătorilor de iarnă alături de familia ei.



Mulţi ucraineni au deplâns faptul că pacea pare o perspectivă îndepărtată.



Olesia, în vârstă de nouă ani, care a venit să vadă bradul de Crăciun instalat în faţa Catedralei Sfânta Sofia din Kiev, era însă mai optimistă. ''Cred că va fi pace în noul an'', a spus ea.