VIDEO Lumea se pregătește de Anul Nou. Australia a intrat în 2026 cu un spectaculos foc de artificii în Sydney

„A plouat toată ziua, dar cerul a devenit senin pentru artificii în Auckland"
Noua Zeelandă, Samoa, Tonga și Tokelau au urat bun venit anului 2026.
În Auckland, Noua Zeelandă, festivitățile au început cu un spectacol de artificii.
Morgan Browne a venit în Auckland împreună cu mai mulți prieteni britanici și olandezi, ca să sărbătorească noul an.
„A plouat toată ziua, dar cerul a devenit senin pentru artificii în Auckland”, a spus el, pentru BBC.
Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building - the Sky Tower.
Australia a intrat în 2026
Australia a intrat în 2026, cu un spectaculos foc de artificii deasupra podului Harbour din Sydney.
Focuri de artificii pregătite în Noua Zeelandă, la Sky Tower și în portul Wellington
Ceasurile vor anunța noul an în Noua Zeelandă peste aproximativ 30 de minute, unde miezul nopții, ora locală, este 11:00 GMT.
În Auckland, un spectacol impresionant de artificii va fi organizat la Sky Tower, iar în Noua Zeelandă vor avea loc numeroase alte festivități, inclusiv artificii deasupra portului Wellington, în ciuda vremii mohorâte care se anunță în această seară.
Prima țară din lume care a intrat deja în 2026
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026, la ora 12.00 (ora României), având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT).
O oră mai târziu faţă de Kiribati, la ora 13:00 (ora României), Tonga, Samoa şi părţi din Noua Zeelandă vor intra 2026.
Apoi va urma Australia.
Mare parte a lumii va fi sărbătorit deja noul an până când se face miezul nopţii în România.
Rând pe rând vor trece în noul an ţările Asiei de Est - din Japonia, China şi cele două Corei, până în Filipine, Thailanda şi Maldive. Urmează Asia Centrală şi Orientul Mijlociu.
Primele ţări europene care urmează să întâmpine 2026 sunt Rusia, ţările din Caucaz, apoi vine rândul României, Ucrainei, Moldovei şi al vecinilor din Balcani, dar şi mare parte din continentul african.
Europa de Vest intră în 2026 cu o oră mai târziu față de România.
În Statele Unite, pe coasta de est, inclusiv la New York, noul an vine când în România 2026 se va fi instalat deja de 7 ore. Cei de pe coasta de vest, inclusiv Los Angeles-ul, vor întâmpina noul an duminică la ora 10:00, ora României.
Ultimii locuitori care vor intra în noul an sunt cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană. La ei, 2026 ajunge când în România va fi deja 1 ianuarie, ora 13:00.
Ultima regiune care va intra în 2026, insulele Samoa Americane, tot din Pacific, la aproape 24 de ore după primul popas al noului an pe Pământ, se află la doar aproximativ 2.000 de kilometri de Kiribati.