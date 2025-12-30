China a publicat imagini de la exercițiile militare cu foc real și simularea unui blocaj al Taiwanului. Trump spune că nu e îngrijorat

China a publicat imagini de la exercițiile militare cu foc real și simularea unui blocaj al Taiwanului. FOTO: Capturi video X

China înconjoară Taiwanul a doua zi la rând. Armata Beijingului efectuează în aceste momente exerciţii militare cu foc real și simulează un blocaj al insulei. China a publicat imagini cu lansări de rachete şi manevre navale și aeriene. Exercițiile au fost condamnate de Taiwan, care le-a calificat drept "intimidare". Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de exercițiile militare chineze cu muniție reală desfășurate în jurul Taiwanului și că are o relație excelentă cu liderul chinez Xi Jinping, care nu i-a „spus nimic despre asta”, scrie The Guardian.

Președintele SUA a făcut comentariile la o zi după simularea de atac lansată luni de Armata Populară de Eliberare (PLA), care a continuat până marți cu lansări de rachete cu muniție reală în Strâmtoarea Taiwan. PLA a anunțat că luni a desfășurat distrugătoare, fregate, avioane de vânătoare, bombardiere, drone și rachete cu rază lungă „în proximitatea” Taiwanului pentru a testa „coordonarea mare-aer și vânătoarea precisă a țintelor și neutralizarea acestora”, inclusiv atacuri asupra submarinelor și a altor ținte maritime.

China's PLA fired 16 long-range rockets from PCL-191 launchers in Fujian, using a CH-4 drone for targeting during Justice Mission–2025 drills.



The impacts landed north of Taiwan, hitting ocean waters. pic.twitter.com/myql0q7QT9 — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

Beijingul susține că Taiwanul este o provincie chineză și se pregătește să îl anexeze militar, potrivit unor evaluări ale serviciilor de informații americane de acum câțiva ani. Până atunci, China folosește o gamă de forme de hărțuire și intimidare, militare și non-militare, pentru a convinge sau constrânge Taiwanul să accepte „reunificarea pașnică”.

În ultimele 24 de ore, Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că a detectat cel puțin 14 nave ale marinei, 14 nave ale pazei de coastă și 130 de avioane de război și drone în jurul insulei, ca parte a exercițiului pe care China l-a denumit „Justice Mission 2025”.

Întrebat luni despre exerciții, Trump a spus că are „o relație grozavă cu președintele Xi, iar el nu mi-a spus nimic despre asta”. „Cu siguranță am văzut… Nu cred că o să facă asta”, a spus Trump, părând să se refere la o invazie propriu-zisă. „Nu mă îngrijorează nimic.”

SUA sunt cel mai important susținător al Taiwanului în rezistența față de planurile Beijingului de anexare. Trump s-a întâlnit cu Xi în octombrie, dar a spus că subiectul Taiwan „nu a fost adus în discuție”. El este așteptat să viziteze Beijingul anul viitor pentru o întâlnire mai formală.

Marți dimineață, o salvă de rachete cu muniție reală a fost observată fiind lansată din Pingtan, o regiune de coastă a Chinei aflată cel mai aproape de insula principală a Taiwanului. La scurt timp, PLA a transmis într-un comunicat: „La ora 9:00, 30 decembrie, forțele terestre ale Comandamentului Teatrului de Operații Estic al PLA au desfășurat exerciții de tragere la distanță, cu muniție reală, în apele de la nord de Insula Taiwan și au obținut efectele dorite.”

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că punctele de impact au fost „împrăștiate în jurul zonei de 24 de mile marine” a Taiwanului.

Ministrul apărării, Wellington Koo, a spus că exercițiile ignoră normele internaționale și „au ca scop să epuizeze capacitățile de luptă ale Taiwanului… și să creeze diviziune și conflict în societatea taiwaneză”.

PLA și presa de stat chineză au afirmat că aceste exerciții s-au concentrat pe simularea unei blocade a porturilor majore din Taiwan și pe respingerea „interferenței externe străine”. Un atac al Beijingului asupra Taiwanului este, în general, considerat că ar atrage implicarea SUA în apărarea Taiwanului și, posibil, a Japoniei, potrivit declarațiilor recente ale premierului japonez, care au enervat Beijingul.

Exercițiile din această săptămână sunt a șasea și cea mai amplă serie care vizează Taiwanul din 2022 încoace, când manevre majore au înconjurat insula ca represalii pentru vizita de atunci a președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi.

„Ca răspuns la provocările continue ale forțelor pro-independență din Taiwan și la vânzările americane de arme către Taiwan la scară mare, desigur că trebuie să ne opunem ferm și să ripostăm puternic”, a declarat ministrul chinez de externe, Wang Yi, într-un discurs la Beijing.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat marți că China nu se comportă ca o putere mondială responsabilă. Taiwanul își va apăra suveranitatea, a spus el. „Vom acționa responsabil și nu vom escalada conflictul și nici nu vom alimenta disputele.”