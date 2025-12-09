Axios: Trump îl presează masiv pe Zelenski să accepte „repede” planul de pace. Motivul rupturii dintre ucraineni și americani

Foto: Profimedia Images

Administrația Trump pune o presiune tot mai intensă pe Volodimir Zelenski să accepte concesii teritoriale importante în schimbul păcii, au declarat două surse ucrainene pentru Axios.

În ciuda negocierilor din ultimele zile și săptămâni, ucrainenii încă sunt de părere că actualul plan de pace promovat de administrația americană favorizează Rusia și că Volodimir Zelenski este presat mai mult decât este Vladimir Putin.

Totuși, de cealaltă parte, oficialii americani neagă acest lucru și spun că SUA a pus presiune egală și pe Vladimir Putin.

Între timp, Zelenski merge în capitale europene și discută cu cei mai importanți lideri de pe continent pentru a preimi asigurări că Ucraina nu va fi forțată să cedeze nici în fața lui Putin, nici în fața lui Trump.

Negocierile de până acum s-au concentrat pe două mari probleme – cererea imperativă a invadatorilor ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv părți ale acesteia pe care nu le controlează militar, dar și solicitarea ucrainenilor pentru garanții de securitate robuste care să asigure că Rusia nu va mai încerca să atace din nou.

Părerea uneia dintre sursele citate a fost că oferta făcută de americani s-a înrăutățit, din perspectiva Ucrainei, după ce oamenii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au stat cinci ore de vorbă cu Vladimir Putin, la Kremlin.

Sursa citată spune că cei doi au încercat să obțină rapid un „da” clar din partea lui Zelenski pentru acest plan de pace. Cei doi au discutat cu președintele ucrainean două ore, sâmbătă, la telefon.

„A părut că SUA încearcă să ne convingă în diverse feluri că ar trebui să lăsăm tot Donbasul în mâinile Rusiei și că americanii vor ca Zelenski să accepte tot planul”, a declarat sursa citată de Axios.

Discuții și negocieri

Discuția lui Kushner și Witkoff cu Zelenski a avut loc după trei zile de negocieri între ucraineni și americani, la Miami.

Deși cele două părți au vorbit de unele progrese, un rezultat clar nu s-a produs nici pe tema teritoriilor ocupate, nici pe cea a garanțiilor de securitate, cele două cele mai importante probleme care blochează un acord de pace.

Trump a susținut, duminică, că negociatorii ucraineni au „adorat” planul propus, dar că Zelenski se opune și că „nu l-a citit”. Președintele american s-a arătat dezamăgit de asta.

De asemenea, el a spus și că oficialii ruși sunt mulțumiți de plan, însă nici reprezentanții statului agresor nu și-au anunțat susținerea pentru el. Inclusiv Putin a vorbit de dorința sa de a cuceri militar teritoriile din estul Ucrainei.

Zelenski le-ar fi spus lui Kushner și Witkoff că a primit propunerea americanilor doar cu o oră înainte de apelul telefonic și că nu a apucat să o citească.

De cealaltă parte, americanii s-au arătat „nedumeriți” spunând că SUA au transmis un draft actualizat cu o zi înainte. Un oficial ucrainean a clarificat că deși la cancelaria prezidențială ucraineană au ajuns niște documente cu o zi în urmă, unele nu au ajuns înainte de apelul telefonic.

Oficialul ucrainean citat a spus și că propunerea americanilor includea termeni mai duri decât variantele precedente, mai ales pe teme precum controlul teritoriilor și a centralei nucleare din Zaporojie. De asemenea, ar lăsa întrebări fără răspuns pe tema garanțiilor de securitate.

„Sunt numereoase lucruri importante despre teritorii care trebuie discutate – cine controlează ce, cine rămâne unde, cine se retrage, iar dacă Ucraina se retrage de pe linia de contact, cum ne asigurăm că Rusia face același lucru și nu continuă să lupte”, a declarat sursa citată.

Punctul de ruptură între americani și ucraineni a fost acela că Kushner și Witkoff se așteptau ca Zelenski să accepte acești termeni prin telefon.

În același timp, oficialii americani au insistat că actuala schiță a planului a fost influențat „masiv” de ucraineni și că Kushner și Witkoff „l-au presat” pe Putin să accepte unele cereri ale Ucrainei.

Întregul episod reflectă, însă, lipsa de încredere dintre Zelenski și Trump și dintre diplomații și administrațiile lor, în ciuda perioadei lungi de negocieri.

Zelenski, tur de forță în Europa

Luni, Volodimir Zelenski a plecat la Londra, unde s-a întâlnit cu unii dintre cei mai importanți lideri europeni – Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz.

Președintele francez a spus că ucrainenii și europenii „au multe cărți în mână” în negocierile cu americanii și rușii, în timp ce liderul german s-a arătat „sceptic” cu privire la unele detalii pe care le-a văzut în documentele propuse de americani.

El a accentuat că nu trebuie să existe niciun dubiu că Europa se află de partea Ucrainei.

Turul european al lui Zelenski continuă cu vizite la Bruxelles și la Roma. Prim-ministra Giorgia Meloni deja a repetat susținerea inechivocă a Italiei față de Ucraina și opoziția față de statul agresor rus.

De cealaltă parte, administrația Trump vede întâlnirile lui Zelenski în Europa ca fiind o încercare „inutilă” de a trage de timp.

Oficialii ucraineni spun că administrația Trump îl presează pe Zelenski să se rupă de liderii europeni pentru a-l putea presa mai eficient.

„Zelenski nu poate să ia decizii de o asemenea anvergură fără să-și consulte aliații europeni”, a declarat un oficial ucrainean anonim.

El a spus și că deși administrația Trump îl presează pe Zelenski să accepte mai repede dictatul, liderii europeni îl sfătuiesc să fie prudent și răbdător.

Această dinamică îi înfurie pe unii dintre oficialii de la Casa Albă, care au ajuns să vadă în Europa un „obstacol” în calea unei păci rapide.

Zelenski le-a spus reporterilor, luni, că Ucraina și puterile europene urmează să trimită la Casa Albă o contrapropunere actualizată, marți.