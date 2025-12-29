Rusia a pierdut sistemul Tundra, care monitorizează lansările de rachete nucleare. Doi sateliţi din trei au încetat să funcţioneze

Rusia a pierdut sistemul Tundra, care monitorizează lansările de rachete nucleare. Doi sateliţi din trei au încetat să funcţioneze. Foto: Getty Images

Pavel Podvig, cercetător senior la Institutul Națiunilor Unite pentru Cercetarea Dezarmării, spune că doi dintre cei trei sateliți si sistemului Tundra, concepuți de Rusia pentru a urmări lansările de rachete balistice, au cedat, conform Moscow Times. Constelația de sateliți, pe care Rusia o construia din 2015 pentru a înlocui sistemul Oko, care funcționa de la începutul anilor 1990, a pierdut aproape simultan doi sateliți: Kosmos 2541, lansat în septembrie 2019, și Kosmos 2563, lansat în noiembrie 2022.

Cercetătorul Pavel Podvig susţine că primul satelit și-a finalizat ultima manevră de corecție orbitală în martie, iar cel de-al doilea în iulie. Singurul satelit din sistem care nu prezintă semne evidente de defecțiune este Kosmos 2552. Acesta era programat să efectueze o manevră de corecție orbitală în noiembrie 2025, dar aceasta nu a fost încă detectată. Cu toate acestea, este prea devreme pentru a vorbi despre defecțiunea sa, scrie Podvig.

Expertul spațial Anatoli Zak notează că Rusia pare să eșueze în încercarea sa de a reconstrui sistemul de avertizare timpurie a rachetelor bazat pe satelit, dezvoltat pentru prima dată în epoca sovietică. Cele mai probabile motive sunt sancțiunile și problemele financiare ale industriei spațiale, care nu este capabilă să construiască noi sateliți, scrie Zak.

Rusia a efectuat doar 17 lansări spațiale, în 2024

Anul trecut, Rusia a efectuat doar 17 lansări spațiale, cel mai mic număr de la începutul anilor 1960. Comparativ cu 2023, numărul lansărilor a scăzut cu două, comparativ cu 2022 cu patru și, comparativ cu 2013, cu aproape jumătate.

Rusia a căzut de pe primul loc la lansări pe locul trei, după Statele Unite și China. Iar până la sfârșitul anului 2025, Noua Zeelandă va fi ajuns din urmă Rusia pentru prima dată, cu 17 lansări, potrivit pasionatului de spațiu Vitali Egorov. Rusia este de cinci ori în urma Chinei, care a efectuat 90 de lansări, și de peste zece ori în urma Statelor Unite.

La sfârșitul anului 2023, pe atunci șeful Roscosmos, Iuri Borisov, a anunțat planuri ambițioase de a produce și lansa până la 250 de sateliți pe an. Succesorul său, Dmitri Bakanov, a promis în vara anului 2025 că va trimite pe orbită peste o mie de dispozitive până în 2030.

Rusia speră să ajungă liderii SUA şi China din urmă, dar experţii consideră că are şanse mici să-şi atingă obiectivele. Începând cu 2025, Rusia avea 307 sateliți pe orbită - de 3,2 ori mai puțini decât China (990 de sateliți) și de 27 de ori mai puțini decât Statele Unite (8.393 de sateliți).

„China nu vrea să coopereze; va face totul singură. Și [Rusia] nu are nimic de oferit", crede Ivan Moiseyev, director de cercetare al Institutului de Politică Spațială.

Dezvoltarea spațiului necesită o schimbare în geopolitică, consideră expertul: „Nu văd nicio perspectivă anume într-un mediu închis, sub ideologia Juche.”