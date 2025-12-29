Topul prețurilor în Europa. Cât costă același coș cu alimente de bază în România și alte 11 țări: „Rezultatele sunt surprinzătoare”

Coș cu alimente. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

După un an marcat de scumpiri, un cuplu de vloggeri români a testat cât costă același coș minim de cumpărături în România și alte 11 țări din Europa. Cei doi au comparat prețurile la produsele de bază și au realizat un clasament. Deși mulți români cred că traiul este mai ieftin în vestul Europei, experimentul celor doi arată că țara noastră poate fi mai scumpă decât state precum Italia, Suedia sau Spania și doar puțin mai ieftină decât Bulgaria.

Vloggerii, cunoscuți sub numele 2Hoinari, au mers personal în supermarketuri din 11 țări, iar rezultatele le-au comparat cu cele din România. În fiecare stat au cumpărat același coș minim de produse, format exclusiv din alimente de bază și câteva produse esențiale nealimentare. Printre acestea s-au numărat carnea de pui, ouăle, pâinea, uleiul, zahărul, legumele, dar și detergentul de rufe.

După ce au adunat bonurile finale, cei doi au realizat un clasament al prețurilor, de la cea mai scumpă la cea mai ieftină țară. „Rezultatele sunt surprinzătoare și s-ar putea să-ți schimbe părerea despre unde este, de fapt, viața mai scumpă”, au avertizat ei.

Topul prețurilor pentru coșul minim de cumpărături (lei)

Regatul Unit – 428 lei

Malta – 424 lei

Belgia – 408 lei

Franța – 340 lei

Bulgaria – 320 lei

Italia – 319 lei

România – 311 lei

Grecia – 277 lei

Turcia – 277 lei

Suedia – 261 lei

Spania – 252 lei

Republica Moldova – 153 lei

România se află, așadar, la mijlocul clasamentului, dar surpriza apare atunci când este comparată cu țări considerate mult mai dezvoltate economic.

De exemplu, în Grecia, același coș de cumpărături costă doar 277 de lei, cu 34 de lei mai puțin decât în România. Șocul a fost și mai mare în Suedia, unde, într-un supermarket din Stockholm, Corina și Alexandru au plătit echivalentul a doar 261 de lei, în condițiile în care salariile sunt incomparabil mai mari.

Și în Spania, la Barcelona, prețurile s-au dovedit a fi mai mici decât în România: 252 de lei pentru aceleași produse. „Fiți pe fază, n-o să vă vină să credeți”, le-au transmis urmăritorilor înainte de a arăta bonul. Cea mai ieftină destinație a fost Republica Moldova, unde coșul minim a costat doar 153 de lei.

Există însă și țări clar mai scumpe decât România. Pe lângă Bulgaria, unde coșul ajunge la 320 de lei, prețurile sunt mult mai mari în Regatul Unit, Malta, Belgia și Franța. Cel mai scump este la Londra, unde pentru produsele de bază trebuie plătiți 428 de lei.