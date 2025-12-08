Zelenski a discutat cu Starmer, Macron și Merz, la Londra, despre planul de pace al lui Trump. "Avem mulți ași în mânecă"

Zelensky discută la Londra cu Starmer, Macron și Merz, după eșecul negocierilor americano-ucrainene din SUA. Foto: Profimedia Images

Discuțiile purtate luni la Londra între președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au fost marcate de un ton sumbru, care subliniază urgența momentului, scrie The Guardian.

Cei patru s-au reunit după ce negocierile americano-ucrainene, purtate timp de trei zile în SUA, la finele săptămânii trecute, s-au încheiat neconcludent.

Ulterior, președintele american Donald Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că nu este pregătit pentru pace.

Keir Starmer: "Chestiunile care privesc Ucraina sunt ale Ucrainei"

La Londra, liderul ucrainean a declarat că reuniunea de luni reprezintă un moment important pentru a discuta "toate problemele sensibile".

"Există lucruri pe care nu le putem gestiona fără americani.... pe care nu le putem gestiona fără Europa", a recunoscut Zelenski.

"De aceea este atât de important să reiterăm mereu principiul conform căruia chestiunile care privesc Ucraina sunt ale Ucrainei.

Suntem aici pentru a vă sprijini în conflict și în negocieri și pentru a ne asigura că aceasta este o soluționare justă și durabilă, dacă putem ajunge până acolo", a afirmat, la rândul său, premierul Keir Starmer.

Emmanuel Macron: "Avem multe cărți în mână"

Luni, în capitala britanică, Emmanuel Macron a subliniat nevoia de a găsi o modalitate de "a apropia" Europa și Statele Unite.

Într-o aparentă referire la episodul fără precedent din Biroul Oval, de la finele lui februarie, el a spus: "Avem multe cărți în mână".

La discuțiile de atunci, Donald Trump l-a acuzat pe Zelenski că "nu are cărți în mână" în războiul cu Rusia și, ulterior, l-a dat afară de la Casa Albă.

"Cred că avem multe atuuri în mâinile noastre: finanțarea și calitatea echipamentelor și programelor de instruire pentru Ucraina, faptul că Ucraina rezistă în acest război și faptul că economia rusă începe să sufere, în special după ultimele sancțiuni europene și ale SUA.

Iar acum cred că principala problemă este convergența dintre pozițiile noastre comune - europene și ucrainene - și cele ale SUA, pentru a finaliza aceste negocieri de pace și a intra într-o nouă etapă în cele mai bune condiții posibile pentru Ucraina, pentru europeni și pentru securitatea noastră colectivă", a declarat președintele francez.

Cancelarul german Merz a subliniat urgența situației, spunând că "acestea ar putea fi zile decisive pentru noi toți" în ceea ce privește evoluția războiului din Ucraina.

Friedrich Merz: "Sunt sceptic în privința unor detalii din documentele americane"

"Vedem aceste discuții și negocieri purtate la Moscova și în SUA. Și suntem și rămânem ferm alături de Ucraina, oferind sprijin, pentru că știm cu toții că destinul acestei țări este destinul Europei. Acesta este motivul pentru care suntem aici, încercând să vedem ce putem face.

Și nimeni nu ar trebui să se îndoiască de sprijinul nostru pentru Ucraina. Iar rezultatul este deschis.

Sunt sceptic în privința unor detalii pe care le vedem în documentele care vin din partea SUA, dar trebuie să discutăm despre asta", a afirmat Merz, în condițiile în care Washingtonul a promovat planul inițial de pace în 28 de puncte, considerat de mulți drept o reflectare a intereselor Rusiei.

Nevoia de a ține SUA de partea Ucrainei, subliniată de participanții la discuțiile de la Londra

The Guardian, care a remarcat tonul sumbru al remarcilor din deschiderea discuțiilor în capitala britanică, notează "nevoia disperată" de a-i ține pe americani de partea lor, Zelenski fiind cel mai motivat în acest sens și cel care a subliniat cel mai mult acest aspect.

Remarcile lui Macron la adresa administrației SUA și exprimarea conform căreia "Europa are o mulțime de cărți în mâini" par să exprime dorința liderului din Hexagon ca blocul comunitar să fie perceput de SUA și Rusia ca partener egal de discuții.

În ceea ce-l pricește pe Merz, acesta a fost unul dintre cei mai înfocați susținători ai relației transatlantice, însă în prezent are, se pare, din ce în ce mai multe îndoieli cu privire la a doua administrație Trump, conchide comentatorul ziarului britanic.

Larry Motanul, lăsat pe dinafară în Downing Street no. 10

The Guardian a semnalat un moment inedit în debutul reuniunii în patru, găzduită la biroul premierului britanic din Downing Streen nr. 10.

Larry Motanul, care a devenit, cu timpul, mascota locației, a fost surprins îndepărtându-se de imobil, în timp ce Keir Starmer l-a întâmpinat pe Volodimir Zelenski.

"Se pare că Larry ar vrea să fie implicat în discuțiile de astăzi, dar, spre marea sa supărare, pare să fie lăsat pe dinafară", a scris The Guardian.

Macron și Merz au părăsit discuțiile mai devreme

Cancelarul german și președintele francez au părăsit discuțiile în jurul orei 17 (ora României), după ce au participat la fotografia de grup.

Cei doi au obligații de îndeplinit în capitalele lor, potrivit presei britanice.

Macron are programată o întrevedere la Paris prim-ministrul Croației, în timp ce Merz este așteptat să facă la televiziune un bilanț al anului guvernamental.

Premierul britanic și președintele ucrainean au continuat discuțiile în format bilateral, potrivit The Guardian.