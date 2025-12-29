Raluca Turcan anunță că vrea să modifice legea CCR pentru a introduce sancțiuni: „Nu poate fi o arenă de negociere ca la piaţă”

Raluca Turcan a anunțat că va lansa în curând în dezbatere publică proiectul cu aceste modificări. Foto: Agerpres

Raluca Turcan a anunțat că va iniția, în Parlament, o propunere de modificare a legii de funcționare a Curţii Constituţionale. Deputata PNL vrea să fie introduse sancțiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii. „CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piaţă!”, a scris ea pe Facebook. Anunțul Ralucăi Turcan vine după ce patru judecători de la CCR au lipsit de la ședința în care trebuia luată o decizie privind legea care modifică pensiile magistraților.



„Modul în care patru judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR”, a scris Turcan, pe Facebook.



Deputata PNL a precizat că trebuie prevăzute sancţiuni pentru pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii şi posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă flagrant Constituţia, relatează Agerpres.

De asemenea, ar trebui introdusă recuzarea de drept, atunci când un judecător se află în conflict de interese cu o cauză judecată, în opinia Ralucăi Turcan.



„CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piaţă! Dreptul şi principiile trebuie să primeze!”, a subliniat fosta ministră în postare.



Ea a informat că va lansa în curând în dezbatere publică proiectul cu aceste modificări.



Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată pentru data de 16 ianuarie din lipsă de cvorum.



Potrivit unor surse din CCR, la şedinţa de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Ei au părăsit şedinţa şi duminică şi nu au mai venit la dezbateri.



Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.