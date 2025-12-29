Un clip sfidător a fost postat de negociatorul șef al lui Putin cu Trump. Kirill Dmitriev a arătat cum a facut surf la Miami

Dmitriev, în vârstă de 50 de ani, a petrecut anterior trei zile cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. FOTO: Captură video/Kirill Dmitriev

Negociatorul principal al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a distribuit un videoclip în care făcea surf în largul coastei Floridei, înainte de discuțiile importante de duminică dintre președintele Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Kirill Dmitriev, trimisul special educat la Harvard și șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, a distribuit videoclipul, ca răspuns la o postare a ministrului adjunct de externe al Ucrainei, Sergii Kisliţia, în care anunța sosirea sa în sudul Floridei.

Dmitriev a purtat un tricou alb, inscripționat cu emblema națională a Rusiei și sloganul: "Data viitoare la Moscova”. El a făcut referire la invitația lui Putin adresată președintelui Trump la sfârșitul conferinței lor de presă comune din Alaska, în august.

Dmitriev a distribuit, de asemenea, o fotografie cu Trump și Putin dându-și mâna la discuțiile anterioare, precizând că duminică este “o zi importantă în calea spre pace”.

„Marii lideri, dialogul onest, pacificatorii și lumea ar trebui să câștige. Inițiatorii războiului și escrocii ar trebui să se pocăiască. Calea spre pace să triumfe”, a scris el.

Ce rol joacă Dimitriev în negocierile de pace

Dmitriev, în vârstă de 50 de ani, a petrecut anterior trei zile cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, la Miami, după ce cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în februarie anul acesta, când trimisul lui Putin a jucat un rol în asigurarea eliberării unui profesor american dintr-o închisoare rusească.

„Există un domn din Rusia, pe nume Kirill, și a avut mult de-a face cu asta. A fost important. A fost un interlocutor important care a făcut legătura între cele două părți”, a declarat Witkoff reporterilor la acea vreme.

Născut în Ucraina sovietică, Dmitriev a participat la un program de schimb de studenți în 1990 în New Hampshire, întorcându-se ulterior în SUA ca student, unde a studiat la Stanford înainte de a obține un MBA la Harvard și ulterior de a lucra pentru McKinsey în Los Angeles, a relatat BBC.

Deși anterior a criticat represiunea lui Putin asupra oligarhilor în 2003, a devenit din ce în ce mai ostil față de Ucraina.

Pe lângă faptul că lucrează în diplomație, el a sugerat anterior proiecte comerciale comune ambițioase între Moscova și Washington. Dmitriev a propus proiecte energetice comune SUA-Rusia în Arctica, precum și un parteneriat între fondul suveran de investiții al Rusiei și companii americane în dezvoltarea zăcămintelor de pământuri rare.

Duminică a fost cea de-a treia întâlnire față în față între Trump și Zelenski de la revenirea lui Trump în funcție. În centrul discuțiilor s-a aflat un plan de pace în 20 de puncte, susținut de SUA, rezultat în urma a săptămâni de negocieri, care ar necesita un compromis din partea Kievului și Moscovei pentru a se angaja și, eventual, a discuta direct cu Zelenski, a declarat sursa.

Întâlnirea din Florida a avut loc la câteva zile după ce Zelenski a mai declarat că a avut o „conversație bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, ambii fiind prezenți și duminică.