CIA a stabilit că Ucraina nu a atacat cu drone palatul lui Putin din Novgorod. Șeful agenției l-a informat pe Trump

CIA a stabilit că Ucraina nu a atacat cu drone palatul lui Putin din Novgorod. FOTO Colaj Google Earth/ Profimedia Images

CIA a stabilit că Ucraina nu a atacat cu drone palatul lui Vladimir Putin, din Novgorod, potrivit unor oficiali americani, care contrazic afirmația pe care liderul rus a făcut-o într-o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump, scrie CNN.

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat pe Trump despre această evaluare miercuri, au precizat oficialii.

Rusia a lansat public acuzații potrivit cărora Ucraina ar fi încercat să lovească locuința lui Putin luni, iar Trump le-a spus reporterilor că Putin i-ar fi relatat acest lucru la telefon. La acel moment, președintele a declarat că este tulburat de acțiunea raportată, părând să îl creadă pe liderul rus, chiar dacă Ucraina a negat cu fermitate că ar fi fost în spatele unui astfel de atac.

„Nu-mi place. Nu e bine”, a spus Trump, descriindu-se drept „foarte furios” după ce a auzit afirmația.

El a admis că este „posibil” ca acuzația să fie falsă și ca un astfel de atac să nu fi avut loc, apoi a adăugat: „Dar președintele Putin mi-a spus asta în dimineața asta.”

Surse au spus că Ratcliffe l-a informat ulterior pe Trump că CIA nu crede că afirmația este adevărată. Iar miercuri, Trump a părut mai sceptic, distribuind pe Truth Social un link către un editorial din New York Post cu titlul: „Lăudăroșenia lui Putin despre un «atac» arată că Rusia este cea care stă în calea păcii.” Editorii publicației au remarcat că este „ironic” ca Putin, „care a purtat un război brutal de aproape patru ani”, să creadă că orice violență în apropierea lui merită o indignare specială și a susținut că „orice atac asupra lui Putin este mai mult decât justificat.”

„Dar aici e problema: lovitura cu drone, cel mai probabil, nici nu a avut loc. (Președintele ucrainean Volodimir) Zelenski a negat-o ferm (Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri) Peskov a spus că rușii nu vor furniza nicio dovadă și a îndemnat presa să «ia de bun ce spune Kremlinul». Nu, nu o vom face”, a scris consiliul editorial.

CNN a contactat Casa Albă pentru comentarii. CIA a refuzat să comenteze.

Afirmația lui Putin privind un atac și evaluarea ulterioară a SUA că nu este adevărată, relatată prima dată de Wall Street Journal, a apărut pe fondul unor discuții intense conduse de Trump și emisarii săi pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin a făcut acuzația la o zi după ce Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Mar-a-Lago și a ieșit optimist în privința progreselor pentru intermedierea unei păci în conflict.

Unii oficiali europeni au spus că afirmația ar fi fost o încercare a lui Putin de a deraia eforturile de pace fără a atrage vina lui Trump. Alții au pus, de asemenea, sub semnul întrebării declarația rusă. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a spus miercuri că este o „distragere deliberată”.

Ministerul Apărării de la Moscova a declarat miercuri că 91 de drone ar fi fost lansate din nordul Ucrainei către reședința lui Putin de lângă Valdai, în regiunea Novgorod din nord-vestul Rusiei. Mai mult de jumătate ar fi fost interceptate la câteva sute de kilometri distanță, a spus ministerul, fără a preciza cum știa că acestea ar fi avut ca destinație Valdai. Restul ar fi fost interceptate deasupra regiunii Novgorod între orele 3:00 și 8:30, ora locală, luni, potrivit ministerului. Ministerul a publicat o hartă despre care susține că arată traseul dronelor și locurile în care ar fi fost doborâte.