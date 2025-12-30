Spionajul ucrainean acuză Rusia ca a inventat "atacul" la palatul lui Putin. Ce scop are operațiunea de dezinformare

Reședința de vacanță a lui Putin de pe malul lacului Valdai, fotografiată din satelit și, aparent, nebombardată.Foto: Google Earth

Rusia desfăşoară de luni, de la ora locală 17:00, o operaţiune de dezinformare menită să saboteze înţelegerile la care au ajuns preşedinţii Ucrainei şi SUA, Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnirea lor din Florida, susține Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei (FISU), într-un comunicat difuzat marți și citat de Agerpres.

Rusia a acuzat luni după-amiază Ucraina că a încercat să atace reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod prin utilizarea a 91 de drone. Kremlinul nu a furnizat dovezi în sprijinul acuzațiilor.



Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei consideră "fake-ul cu drona" drept o "reacţie nervoasă a Kremlinului la progresele înregistrate în negocierile dintre preşedinţii Ucrainei şi Statelor Unite la Mar-a-Lago".

În viitor, Rusia va folosi naraţiunea unui "atac asupra reşedinţei lui Putin" pentru a justifica o poziţie de negociere mai dură, pentru viitoare atacuri combinate asupra Ucrainei în timpul sărbătoririi Anului Nou şi pentru a discredita conducerea ucraineană, se arată în comunicatul citat.

Operațiune de manual a experților ruși în dezinformare

Operaţiunea a început cu o declaraţie a ministrului rus de externe Serghei Lavrov şi a fost difuzată de presa pro-Kremlin, între care TASS şi RT (Russia Today).

Până la ora 19:00, declaraţia lui Lavrov a fost preluată şi amplificată de alţi oficiali ruşi, printre care viceministrul de externe Aleksandr Gruşko, consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, liderul partidului Rusia Justă - pentru Adevăr, Serghei Mironov, liderul LDPR (partidul ultranaţionalist al defunctului Vladimir Jirinovski), Leonid Sluţki, şi Aleksei Juravliov, prim-vicepreşedinte al Comitetului de apărare din Duma de Stat a Rusiei.



Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei subliniază că rapiditatea şi coordonarea acestor declaraţii indică faptul că operaţiunea a fost desfăşurată la ordinul direct al lui Putin şi în conformitate cu instrucţiunile aprobate de administraţia prezidenţială a Rusiei.

Indiciile care arată că "atacul ucrainean cu drone la palatul lui Putin din Novgorod" este un fake news

Oficialii FISU subliniază că mai multe aspecte indică faptul că presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin este o invenţie.

Astfel:

pe parcursul zilei de 29 decembrie, locuitorii regiunii Novgorod din Rusia nu au raportat niciun atac cu drone sau consecinţele acestuia. Kremlinul încearcă acum să remedieze această situaţie prin răspândirea de mesaje false prin platforma rusă de socializare VKontakte în numele unor pretinşi locuitori ai oraşului Valdai (unde se află reşedinţa lui Putin).

nu există dovezi tangibile, cum ar fi fragmente de drone, fotografii sau înregistrări video ale dronelor doborâte. Timp de aproape o zi întreagă, Kremlinul nu a reuşit să le prezinte astfel de elemente, deși operațiunea de dezinformare era în desfășurare. FISU totuşi nu exclude ca "dovezile necesare" să fie amplasate la faţa locului în curând;

Ministerul Apărării din Rusia şi-a revizuit luni de două ori rapoartele oficiale pentru a le alinia la naraţiunile Kremlinului, afirmând iniţial că au fost detectate 18 drone ucrainene în zona regiunii Novgorod, apoi mărind numărul la 23.



În acest context, FISU reaminește că Moscova a manipulat şi înainte afirmaţii despre presupuse atacuri ucrainene asupra unor ţinte ruseşti.

În mai 2025, rușii au afirmat că elicopterul lui Putin ar fi fost vizat de un atac cu drone în timpul unei vizite în regiunea rusă Kursk. Surse din cadrul guvernului rus au recunoscut ulterior că incidentul invocat nu corespunde realităţii.

Rusia promite represalii pentru un atac nedovedit

După ce a anunţat presupusul atac, Lavrov a ameninţat Ucraina cu "represalii" şi a declarat că ţintele represaliilor "au fost deja stabilite".

Preşedintele Volodimir Zelenski a calificat declaraţia lui Lavrov drept "încă o minciună a Federaţiei Ruse".

Între timp, propaganda de la Moscova s-au dezlănţuit pentru a obține pe plan intern reacția scontată de revoltă/indignare, calificând presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin drept o "declaraţie oficială de război".

La postul de televiziune public Rossia 1, la emisiunea de ştiri de la 20:00, cea mai urmărită de ruşi, redactorul-şef al revistei "Naţionalnaia oborona" ("Apărarea naţională"), Igor Korotcenko, a afirmat luni seara că "atacul Kievului înseamnă că Ucraina a declarat oficial război Federaţiei Ruse".



"Cât priveşte măsurile de represalii din partea Rusiei, presupun că varianta optimă ar fi un atac asupra reşedinţei lui Zelenski şi a altor centre de comandă guvernamentale şi militare din Kiev, cu utilizarea rachetei balistice cu rază medie de acţiune Oreşnik, dar fără încărcătură nucleară", a insistat Korotcenko.

Ministru ucrainean: Rușii îi acuză adesea pe alții de ceea ce ei înșiși se pregătesc să facă. Nu trebuie crezuți niciodată

La Kiev, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, şi-a exprimat marţi regretul că unele ţări au marșat la dezinformarea rusă.

"Am fost dezamăgiţi şi îngrijoraţi să vedem declaraţiile Emiratelor Arabe Unite, Indiei şi Pakistanului, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la un atac care nu a avut loc niciodată", a scris Sîbiga pe contul său de pe platforma X.



"Este şi mai surprinzător faptul că niciunul dintre cele trei state nu a emis vreo declaraţie oficială atunci când o rachetă rusă reală a lovit clădirea guvernului ucrainean pe 7 septembrie 2025", a adăugat el.



"A trecut aproape o zi şi Rusia încă nu a prezentat nicio dovadă plauzibilă care să susţină acuzaţiile sale privind presupusul 'atac al Ucrainei asupra reşedinţei lui Putin'. Şi nu o va face. Pentru că nu există nicio dovadă. Atacul respectiv nu a avut loc", a punctat ministrul ucrainean.



"Rusia are o lungă istorie de afirmaţii false, aceasta fiind tactica sa caracteristică. De exemplu, Rusia a afirmat că nu va ataca Ucraina la începutul anului 2022. De asemenea, (ruşii) obişnuiesc să acuze pe alţii de ceea ce ei înşişi intenţionează să facă. Nu trebuie să credem niciodată ceea ce spun", a conchis Andrii Sîbiga.