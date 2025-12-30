Kremlinul refuză să arate dovezi ale presupusului atac asupra palatului lui Putin. „E o chestiune care ține de armata noastră”

Kremlinul refuză să arate dovezi ale presupusului atac asupra palatului lui Putin. FOTO: Colaj Getty Images/Profimedia Imags

Kremlinul nu va prezenta dovezi ale atacului cu aproape 100 de drone ucrainene asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, a declarat marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu cred că ar trebui să existe dovezi că are loc un atac atât de masiv cu drone. Cât despre resturi, nu pot spune. Este mai mult o chestiune care ține de armata noastră”, a spus Peskov, citat de The Moscow Times.

Peskov a descris atacul asupra reședinței un „act terorist” care îi vizează pe Putin, dar și pe președintele american Donald Trump, pentru a perturba discuțiile de pace. El a susținut că Zelenski încearcă să nege atacul asupra reședinței lui Putin, și a descris afirmațiile că nu a avut loc niciun atac drept „o nebunie”.

„Acesta este un act terorist menit să perturbe procesul de negociere și nu este îndreptat doar împotriva președintelui Putin personal. Este, de asemenea, îndreptat împotriva președintelui Trump. Scopul este de a împiedica eforturile președintelui Trump de a promova o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina.

Nu cred că este nevoie de dovezi aici dacă un atac cu drone de o asemenea amploare este efectuat, care a fost doborât datorită muncii bine coordonate a sistemului de apărare antiaeriană. În ceea ce privește resturile, nu pot spune; asta ține mai degrabă de responsabilitatea militarilor noștri.

Și știu că, în mod natural, vedem asta, şi chiar președintele ucrainean Zelenski încearcă să nege, iar multe agenţii de presă occidentale, complici ai regimului de la Kiev, încep să prezinte povestea ca și cum nu s-ar fi întâmplat. Acestea sunt afirmații complet nebunești.

Poziția de negociere se va schimba, orientându-se către o abordare mai dură. În ceea ce privește consecințele militare, armata noastră știe cum, cu ce și când să răspundă”, a adăugat el.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat luni că Kievul a lansat un atac asupra palatului lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod în noaptea de 29 decembrie, folosind 91 de drone și că toate dronele au fost distruse. Ministrul a menționat că nu au fost raportate victime sau pagube cauzate de resturi de drone.

Declarația lui Lavrov, însă, a fost în contradicție cu informațiile oficiale ale Ministerului Apărării, care afirmau că doar 18 drone au fost doborâte deasupra regiunii Novgorod în acea noapte.

La rândul său, consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a relatat că Putin, într-o conversație telefonică, i-a povestit președintelui american Donald Trump despre atac, care a avut loc „aproape imediat” după discuțiile dintre SUA și Ucraina de la Mar-a-Lago și a avertizat că acesta nu va rămâne „fără cel mai serios răspuns”. De asemenea, Putin i-a spus, de asemenea, liderului american că poziția Rusiei în negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina va fi revizuită.

Nici locuitorii din Valdai nu au observat sosirea și distrugerea dronelor. 14 persoane care au fost intervievate au spus că nu au primit niciun mesaj despre vreo amenințare reprezentată de drone, care sunt de obicei trimise în cazul unui atac aerian. „Nu s-a auzit niciun zumzet în noaptea aceea, darămite explozii. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, tot orașul ar fi vorbit despre asta”, a spus una dintre persoane.

În urma atacului, Kremlinul a declarat că Rusia va riposta împotriva Ucrainei. La rândul său, Kievul a susținut că Rusia „a fabricat această poveste” pentru a „crea un pretext și o justificare falsă pentru alte atacuri”.