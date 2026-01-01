Cum au petrecut românii de Revelion 2026. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi

Cum au petrecut românii de Revelion 2026. FOTO: Getty Images

Românii au intrat în noul an cu muzică, dans şi distracţie. În stradă, în pieţele publice, dar şi în cluburi şi în restaurantele din marile oraşe ale ţării, oamenii au petrecut la maximum. Mii de români s-au adunat la concerte şi petreceri organizate în aer liber, unde au fost spectacole live şi focuri de artificii. Alţii au ales evenimente private.

În ciuda temperaturilor scăzute, atmosfera a fost una de sărbătoare: cu muzică, dans şi urări pentru noul an.

"Ne simţim foarte bine, e distracţie", a spus un petrecăreţ din Braşov.

"Cel mai mult mi-a plăcut trupa Cargo, pentru ei am venit. Ne simţim foarte bine aici, e super atmosfera", a afirmat o femeie din Sibiu.

"Eu îmi doresc, în noul an, să nu ne dezbinăm noi, românii", a spus un bărbat care a petrecut la un eveniment privat din Costanţa.

Centrul Vechi al Bucureştiului, magnet pentru străini

Străini din toate colţurile lumii au venit la Bucureşti pentru a petrece de Revelion 2026 în aer liber, în capitala României.

"Suntem din Grecia, din Atena. Am venit aici pentru că am auzit lucruri frumoase despre România, despre petrceri şi despre oameni. Ne place foarte mult aici", au susţinut două femei din Grecia.

"Am vrut să merg în Bulgaria, dar, din cauza tensiunilor politice de acolo, am ales România", a spus un sârb care a petrecut la Bucureşti.