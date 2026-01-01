Artificiile au explodat printre oamenii care petreceau în aer liber, la Timişoara. Spectatorii au fugit în toate direcţiile

Artificiile au explodat printre oamenii care petreceau în aer liber, la Timişoara. Foto: INQUAM Photos/Cristi Vescan

Mai multe artificii lansate la petrecerea de Revelion organizată de Primăria Timişoarei în centrul oraşului au explodat la joasă înălţime, iar oamenii s-au speriat. Spectatorii au fugit în toate direcţiile, iar, din fericire, nimeni n-a fost rănit.

O parte dintre spectatorii aflaţi în Piaţa Victoriei, acolo unde Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion, au fugit panicaţi. Autorităţile transmit că n-au fost victime. Pe scena petrecerii din centrul oraţului au urcat Phaser, Ruslana şi Lupii lui Calancea.

"N-au fost victime în rândul persoanelor aflate la locul incidentului. Comandantul dispozitivului n-a fost anunţat cu privire la solicitarea unui echipaj medical. A fost o sperietură. Artificierul ne-a asigurat că nu se aştepta la aşa ceva, a fost un rateu.

Oamenii au fost ţinuţi la distanţă de jandarmi", a declarat Mihai Venter, purtător de cuvânt al Jandarmeriei din Timiş, la Antena 3 CNN.