Incendiu într-un bloc din Alexandria. Unii locatari au fost scoși de pompieri cu autoscara, de la etajul 4

Incendiu la un bloc din Alexandria. Sursa foto: IGSU

Pompierii au intervenit, joi dimineaţă, după ce un incendiu a izbucnit la un apartament dintr-un imobil din Alexandria, la etajul al doilea. 12 persoane s-au autoevacuat, iar alte 5 au fost coborâte cu ajutorul autoscării de la etajul al patrulea, conform ISU Teleorman.

”Incendiu într-un apartament din municipiul Alexandria, pe strada Bucureşti, bl. J131 (în zona Vacanţa Tour), etajul 2, cu degajare mare de fum, se intervine cu 2 autospeciale de stingere, o autoscară, o descarcerare, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ”, a precizat ISU.

Forţele de intervenţii au mai transmis că, în apartamentul respectiv, au ars mai multe materiale textile.

”Incendiul este localizat în interiorul unui apartament, unde se pare că ard mai multe materiale textile. Rugăm cetăţenii din zonă să îşi păstreze calmul şi să respecte indicaţiile salvatorilor”, au transmis pompierii.

Pompierii au punctat că 12 persoane s-au autoevacuat, iar alţi 5 oameni aflaţi la etajul IV au fost evacuaţi cu ajutorul autoscării.