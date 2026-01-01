Mesajul lui Donald Trump pentru George Clooney după primirea cetățeniei franceze: "N-a fost vreo vedetă. Are filme puține și mediocre"

Trump spune că George Clooney n-a fost "o vedetă de cinema, ci un tip obișnuit", care a făcut filme mediocre.

Președintele SUA, Donald Trump, n-a putut trece cu vederea știrea despre George Clooney și membrii familiei sale, care au primit în procedură accelerată cetățenia franceză în a doua zi de Crăciun.

Liderul de la Washington le-a adresat actorului și soției sale un mesaj chiar în ajunul Anului Nou.

Publicat pe Truth Social, mesajul sună astfel (cu ortografia originală):

"Vești bune! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi prezicători politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni ai Franței, care, din păcate, se confruntă cu o problemă majore a criminalității, din cauza modului în care a gestionat imigrația, la fel cum am avut (și noi, SUA, n.r.) sub Somnorosul Joe Biden.

Vă amintiți când Clooney, după dezbaterea considerată acum infamă, l-a părăsit pe Joe în timpul unei strângeri de fonduri, doar pentru a trece de partea unui alt candidat stelar, Jamala (K!), care se luptă în prezent cu cel mai slab guvernator din țară, inclusiv cu Tim Waltz și Gavin Newscum (guvernatorul Californiei, Gavin Newsom n.r.) , pentru cine îi va conduce pe democrați la înfrângerea lor viitoare.

Clooney a primit mai multă publicitate pentru politică decât pentru foarte puținele și total mediocrele sale filme.

Nu a fost deloc o vedetă de cinema, era doar un tip obișnuit care se plângea, constant, de bunul simț în politică. FACEȚI AMERICA DIN NOU MĂREAȚĂ!"

Clooney și membrii familiei sale au primit cetățenia franceză în a doua zi de Crăciun

Actorul american George Clooney, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au primit cetățenia franceză pe 26 decembrie, conform unui decret de naturalizare publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial al țării.

Clooney, care s-a impus în conștiința publicului cu rolul său din serialul "ER" și și-a consolidat cariera cu filmele seriei "Ocean's", își petrece mult timp în Franța, alături de soția sa, avocat de profesie.

"Îmi place cultura franceză, îmi place limba franceză, chiar dacă stau la fel de prost după 400 de zile în care am luat lecții", a declarat actorul și regizorul în vârstă de 64 de ani într-un interviu pentru RTL la începutul lunii decembrie.

Cuplul a achiziționat o casă și o podgorie în Brignoles, un oraș din departamentul Var, în anul 2021.

"Aici nu le sunt făcute poze copiilor noștri. Nu există paparazzi care pândesc în fața porților școlii. Este un lucru esențial pentru noi", s-a confesat el.

"Această moșie este cel mai fericit loc pentru noi", a precizat actorul, care a câștigat un Oscar pentru "Syriana" (2005).

Ministrul francez de Externe a intervenit în favoarea familiei Clooney

Politico a relatat miercuri că actorul american, soția și copiii săi au primit cetățenia franceză într-o procedură pentru "cetățenii emeriți" după ce în favoarea lor a intervenit ministrul Afacerilor Externe de la Paris, Jean-Noël Barrot.

Barrot a argumentat că familia Clooney "are reședința permanentă" în țară, copiii cuplului merg la școală acolo iar cei doi soți mențin legături personale și profesionale cu Franța.

El a subliniat activitatea filantropică a membrilor familiei Clooney și a menționat că "prin parcursul și angajamentele lor, aceștia întruchipează valorile solidarității, libertății și creativității pe care Franța le promovează în întreaga lume".

De asemenea, demnitarul a amintit că "activitatea profesională a domnului Clooney generează beneficii financiare enorme de pe urma cărora profită industria cinematografică franceză".