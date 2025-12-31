George Clooney a primit cetățenia franceză în procedură accelerată după ce a intervenit în favoarea sa ministrul de Externe de la Paris

2 minute de citit Publicat la 23:25 31 Dec 2025 Modificat la 23:34 31 Dec 2025

George Clooney și familia sau au primit cetățenia franceză după intervenția ministrului de Externe de la Paris. Foto: Getty Images

Actorul american George Clooney a primit cetățenia franceză după ce în favoarea sa a intervenit ministrul Afacerilor Externe de la Paris, scrie Politico citînd un document oficial.

Este vorba despre o scrisoare din 20 octombrie anul curent, trimisă ministrului de Interne francez Laurent Nuñez de către ministrul Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot.

Acesta din urmă propune ca superstarul de la Hollywood, soția sa, Amal, și copiii cuplului să primească cetățenie prin așa-numitul proces vizându-i pe "cetățeanii emeriți", adaugă Politico.

Ministerul lui Nuñez este cel care se ocupă de procedurile de acordare a cetățeniei franceze.

Prevederile invocare permit unui străin "vorbitor de limbă franceză, care își manifestă prin munca sa remarcabilă influența în Franța și contribuie la prosperitatea relațiilor economice internaționale ale țării" să primească cetățenie în urma unei cereri din partea Ministerului Afacerilor Externe.

Ministrul Barrot a argumentat că familia Clooney "are reședința permanentă", copiii cuplului merg la școală acolo iar cei doi soți menține legături personale și profesionale cu Franța.

În plus, scrisoarea subliniază activitatea filantropică a familiei Clooney și menționează că "prin parcursul și angajamentele lor, aceștia întruchipează valorile solidarității, libertății și creativității pe care Franța le promovează în întreaga lume".

De asemenea, se precizează că "activitatea profesională a domnului Clooney generează beneficii financiare enorme de pe urma cărora profită industria cinematografică franceză".

George Clooney alege Franța, după ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Viktor Orban

Un purtător de cuvânt al ministrului francez de Externe a confirmat că intervenția pentru cetățenia membrilor familiei starului american, acordată oficial pe 26 decembrie, a fost făcută de Barrot.

Un purtător de cuvânt al lui George Clooney nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

George Clooney și soția sa, Amal, conduc Clooney Justice Foundation, o organizație dedicată "furnizării de asistență juridică gratuită în apărarea libertății de exprimare și a drepturilor femeilor în peste 40 de țări".

În Europa, activitățile fundației și activismul actorului l-au pus în conflict cu autoritățile ruse și cu premierul ungar Viktor Orban, pe care Clooney l-a descris drept "un exemplu de furie și ură".

În SUA, Clooney a avut legături strânse cu oficialii Partidului Democrat și a jucat un rol important în decizia fostului președinte Joe Biden de a se retrage din campania prezidențială din 2024.

De asemenea, el a avut conflicte cu actualul președinte Donald Trump, care l-a numit în aprilie pe Clooney "fals actor de filme" pe rețeaua sa, Truth Social.

Politco mai notează că prevederile franceze referitoare la "cetățenii emeriți" a permis mai multor personalități publice să obțină pașapoarte franceze în trecut, între aceștia numărându-se cofondatorului Snapchat, Evan Spiegel, și cofondatorului Telegram, Pavel Durov.