Plan de pace în 20 de puncte pentru Ucraina. Macron, Merz și Starmer au vorbit la telefon cu Donald Trump

Casa Albă a postat o fotografie cu preşedintele Donald Trump, vorbind pe difuzor cu Vladimir Putin, în interiorul Biroului Oval. FOTO X Casa Albă

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, "pentru a încerca să avanseze" asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz au participat de asemenea la această discuţie, care a durat 40 de minute, a precizat Palatul Elysee, fără a oferi detalii asupra conţinutului conversaţiei.

În acest timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că va participa joi la o nouă întâlnire prin videoconferinţă a liderilor ţărilor reunite în aşa-numita "Coaliţie de Voinţă", ţări care oferă ajutor militar Ucrainei şi sunt de asemenea dispuse să-i ofere într-o formă sau alta garanţii de securitate după încheierea războiului cu Rusia.

Noi discuţii cu SUA asupra planului de pace au loc chiar miercurea aceasta, a mai anunţat preşedintele ucrainean, care a precizat cu o zi în urmă că Ucraina lucrează cu SUA şi cu aliaţii săi europeni la trei documente separate.

Plan de pace în 20 de puncte. Zelenski: „Totul trebuie să fie demn pentru Ucraina”

Primul dintre aceste documente abordează modul în care ar trebui să se încheie războiul. Al doilea se referă la reconstrucţia Ucrainei, iar al treilea priveşte garanţiile de securitate pe care această ţară le-ar primi în perioada postbelică.

"Programul de astăzi include o discuţie cu partea americană asupra unui document care va detalia procesul de reconstrucţie al Ucrainei în perioada postbelică şi dezvoltarea economică", a scris Zelenski pe social media miercuri.

El a mai anunţat că Ucraina "finalizează elaborarea unui document fundamental în 20 de puncte care ar putea defini parametrii pentru încheierea războiului", document ce va fi transmis către SUA "în viitorul apropiat".

Într-un interviu publicat marţi de Politico, preşedintele american Donald Trump i-a cerut lui Zelenski "să se trezească şi să înceapă să accepte lucrurile", aluzie la cedarea unor teritorii din estul Ucrainei către Rusia, o idee respinsă atât de Kiev, cât şi de susţinătorii europeni ai acestuia, despre care liderul de la Casa Albă a spus în acelaşi interviu că sunt politicieni "slabi" ce reprezintă un grup de ţări "în declin".

Potrivit Strategiei de Securitate Naţională a SUA publicată săptămâna trecută, liderii europeni susţinători ai Ucrainei în războiul cu Rusia au aşteptări nerealiste de la acest conflict. "Administraţia Trump se află în dezacord cu oficialii europeni care au aşteptări nerealiste de la război şi sunt instalaţi la conducerea guverne minoritare instabile, dintre care multe încalcă principiile de bază ale democraţiei pentru a suprima opoziţia. O mare majoritate dintre (cetăţenii n.red) europeni doresc pacea, dar această dorinţă nu este tradusă în politici, în mare măsură din cauza subminării proceselor democratice de către aceste guverne", se arată în document.

La rândul său, preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat săptămâna trecută aliaţilor europeni ai Ucrainei că urmăresc să blocheze complet demersurile de pace formulând cereri absolut inacceptabile pentru Rusia, astfel încât să o poată acuza pe aceasta că respinge procesul de pace. Aliaţii europeni ai Ucrainei "sunt vexaţi că au fost excluşi de la negocieri, dar ei înşişi s-au exclus din negocierile de pace şi, în acelaşi timp, pun obstacole preşedintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului", a remarcat Putin.

Planul de pace american, a cărui versiune iniţială avea 28 de puncte, a nemulţumit Ucraina şi susţinătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas. Revizuit de mai multe ori în urma unor negocieri americano-ucrainene şi discutat de asemenea la Moscova cu Putin de către doi emisari ai lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, planul cuprinde în continuare propuneri care nemulţumesc Kievul sau Moscova.

În interviul pentru Politico, Trump a susţinut că Zelenski nici nu a citit ultimele propuneri ale Washingtonului privind soluţionarea conflictului. Potrivit lui Zelenski, problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA, alte subiecte divergente fiind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi finanţarea reconstrucţiei postbelice.