Lavrov face declarații războinice după ce Trump a criticat Europa: „Rusia va răspunde dacă sunt confiscate activele înghețate”

Foto: Hepta

Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei spune că regimul de la Kremlin are de gând să „răspundă” dacă Uniunea Europeană va confisca activele rusești înghețate și le va folosi pentru a obține un important împrumut pentru Ucraina. Lavrov a repetat susținerea lui Putin, conform căreia Rusia nu vrea să lupte cu Europa dar că va răspunde la „acțiuni ostile” precum „dislocarea contingentelor militare europene în Ucraina și confiscarea activelor rusești”. De asemenea, șeful diplomației lui Putin l-a lăudat pe Trump despre care a spus că e „singurul lider occidental care înțelege Rusia” în timp ce Europa „se minte cu iluzia că ar putea învinge Rusia”.

„Așa cum a precizat președintele (dictatorul Putin - n. red.), nu vom lupta cu Europa. Nu avem astfel de intenții. Dar la orice acțiuni ostile, inclusiv dislocarea contingentelor militare europene în Ucraina și confiscarea activelor rusești, vom răspunde”, a declarat Serghei Lavrov.

Lavrov a mai spus și că Trump este „singurul lider occidental” care înțelege Rusia, în timp ce UE și Regatul Unit sunt „într-o orbire politică iremediabilă” și „se îmbată cu iluzia că vor putea învinge Rusia”.

Încurajată de pozițiile pro-ruse ale președintelui american, Donald Trump, Rusia continuă de mai multe zile să amenințe Europa și Ucraina. Vladimir Putin a spus inclusiv că țara sa este „pregătită” de un război cu Europa, în timp ce acoliții săi fac afirmații belicoase.

Într-un interviu la televiziunea rusă de stat, Serghei Karaganov, un extremist politic cu mare influență la Kremlin, a declarat că Rusia „e în război cu Europa, nu cu jalnica, păcălita și amârăta de Ucraina”.

„Acest război nu se va opri până ce nu distrugem Europa, moral și politic”, a mai adăugat Karaganov.