CNN: Ruptura tot mai adâncă dintre America lui Trump și Europa este cadoul perfect pentru Putin

Foto: Getty Images

Emisarii președintelui american, Donald Trump, la Kremlin au stat vreme lungă la Kremlin, săptămâna trecută, într-o încercare de a găsi o soluție pentru un posibil acord de pace în Ucraina, însă rușii pot veni acum să preseze pe baza unui nou avantaj – ruptura tot mai adâncă dintre America lui Trump și Europa, scrie CNN, miercuri, într-un articol de analiză.

Marți seară, Donald Trump a reluat criticile dure la adresa Europei, declarând într-un nou interviu pentru publicația Politico că țările europene sunt „slabe” și „în descompunere” din cauza politicilor lor de imigrație.

Președintele american a spus și că Rusia are „avantajul” în războiul împotriva Ucrainei și că a venit timpul ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să „înceapă să accepte lucrurile” când vine vorba de sfârșitul conflictului.

„Ar trebui să-și vină în simțiri și să înceapă să accepte lucrurile când știe că pierde”, a declarat Trump.

Remarcile președintelui american vin după publicarea noii strategii naționale de securitate a SUA în mandatul doi al lui Donald Trump, un document menit să critice și să atace Europa pentru sprijinul ei pentru Ucraina. Administrația Trump dă vina pe „oficialii europeni care au așteptări nerealiste de la război” că „stau în calea unui acord de pace”.

„O majoritate mare a europenilor își dorește pacea, dar această dorință nu se traduce în politici publice, în mare parte pentru că aceste guverne (europene – n. red.) subminează procesele democratice”, se arată în document.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a răspuns critic la documentul americanilor, marți, spunând într-o conferință de presă că multe dintre punctele din el sunt „unele inteligibile, altele sunt de înțeles, iar altele sunt inacceptabile pentru noi dintr-o perspectivă europeană”.

El a adăugat că țările europene nu au nevoie de ajutor din partea SUA pentru a „salva democrația” din Europa.

Formulările administrației Trump, însă, care sugerează că Europa este un „obstacol anti-democratic” în fața unor relații stabile cu Rusia reprezintă un cadou perfect pentru oficialii de la Kremlin.

Rușii jubilează

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a grăbit să salute publicarea documentului și să spună că el este „în acord” cu perspectiva statului agresor.

Luni, Peskov a elaborat – „Nuanța pe care o vedem în noul concept ne place cu siguranță. Vorbește de dialog și de construcția de relații bune și constructive”, a declarat reprezentantul statului agresor.

Kirill Dimitriev, șeful Fondului de Investiții Directe al Rusiei și un intermediar cheie în recentele discuții ruso-americane a prins și el momentul.

Într-o serie de fotografii pe Twitter, Dimitriev a sărbătorit criticile pe care Trump le aduce aliaților europeni, mai ales amenințarea că „Europa trebuie să aibă mare grijă” și că „merge în niște direcții foarte greșite, foarte rele pentru oamenii ei”.

Remarcile lui Trump au fost făcute în contextul unei întrebări legate de amenda primită de Twitter – 120 de milioane de euro pentru că își păcălește utilizatorii cu bifa albastră.

Elon Musk, proprietarul rețelei sociale, a răspuns la fel de agresiv, cerând desființarea Uniunii Europene.

Strategia Kremlinului

Este, totuși, un nou exemplu de ipocrizie că rușii amplifică acuzațiile de „alunecare în autoritarism” a Europei făcute de Trump – Vladimir Putin a eliminat aproape complet competiția politică în Rusia și a distrus total libertatea presei de-a lungul sfertului de veac în care s-a aflat la putere la Moscova.

Mai mult, Rusia blochează direct accesul la rețele sociale precum Facebook sau Twitter, deși asta nu-i oprește pe oficialii ruși de rang înalt, precum Dimitriev sau Medvedev, să folosească platformele pentru a-și răspândi propaganda în engleză.

Aici apare, însă, strategia deliberată a regimului de la Kremlin – politica rusă este în mod clar menită să elimine sprijinul europenilor pentru Ucraina dar și de a profitade oportunitatea dată de Trump pentru a pune la îndoială viabilitatea NATO.

Asta în timp ce noua strategie de securitate națională a lui Trump dă Rusiei și mai multă muniție în cadrul războiului informațional menit să atace cu propagandă publicul european și american.

Dar am mai fost aici în trecut – lovitura dată Europei prin noua strategie de securitate a mai fost aplicată și în februarie, când JD Vance a susținut un discurs agresiv față de aliați la Conferința de Securitate de la Munchen.

Iar felul în care jubilează Kremlinul acum ne aduce aminte de felul în care s-a bucurat și de episodul în care Vance și Trump l-au chemat pe Zelenski în Biroul Oval pentru a-l ataca și a-l critica.

Între timp, însă, Zelenski face turul capitalelor europene – s-a întâlnit cu liderii britanic, francez și german la Londra și cu oficiali ai NATO și UE la Bruxelles, într-o încercare de a obține sprijin din nou pentru Ucraina. În paralel, atacurile și mesajele anti-europene ale Rusiei au crescut din nou în volum.

Într-un interviu la televiziunea rusă de stat, Serghei Karaganov, un extremist politic cu mare influență la Kremlin, a declarat că Rusia „e în război cu Europa, nu cu jalnica, păcălita și amârăta de Ucraina”.

„Acest război nu se va opri până ce nu distrugem Europa, moral și politic”, a mai adăugat Karaganov.