Donald Tusk: Pacea în Ucraina e o chestiune de săptămâni. Kievul va trebui să cedeze teritorii

Publicat la 17:15 30 Dec 2025

Oprirea luptelor în Ucraina ar putea surveni în câteva săptămâni, spune premierul polonez. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Pacea în Ucraina ar putea fi obţinută în câteva săptămâni, însă statul atacat de Rusia în urmă cu aproape patru ani va trebui să accepte concesii teritoriale în favoarea agresorului său.

Declarația a fost făcută marţi de premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie prin videoconferinţă cu alţi lideri europeni aliați ai Kievului, notează Agerpres.

Polonia este unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei. Presa internațională a consemnat de-a lungul timpului că țara și-a pus teritoriul la dispoziție pentru transferul de armament occidental către forțele armate ucrainene.

Declarația oarecum surprinzătoare a premierului polonez vine după ce Rusia a avertizat că îşi va înăspri poziţia la negocierile de pace după un pretins - și nedovedit, deocamdată - atac cu drone al Kievului asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin din Novogorod.

Ucraina a respins drept "minciuni" acuzațiile Rusiei.

Donald Tusk: Pacea este la orizont

"Pacea este la orizont (... ) S-au întâmplat lucruri care dau motive de speranţă că acest război se poate încheia.

Și se poate încheia destul de repede. Este o speranţă, departe de a fi 100% sigură (...) Când spun că pacea este la orizont, vorbesc despre săptămânile următoare, nu despre lunile sau anii care urmează.

Până în ianuarie, va trebui să ne adunăm (...) pentru a lua decizii despre viitorul Ucrainei, despre viitorul acestei părţi a lumii", a spus Donald Tusk în cadrul unei ședințe de guvern.

Premierul consideră că garanţiile de securitate oferite Ucrainei de către SUA sunt motiv de speranţă că războiul s-ar putea încheia curând.

Pe de altă parte, Donald Tusk a atras atenţia că Ucraina va trebui să facă unele compromisuri în chestiunile teritoriale.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, după discuţiile avute duminică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că este "probabil foarte aproape" un acord pentru încheierea războiului.

Trump a recunoscut că rămân de soluţionat "chestiuni spinoase", în special controlul asupra centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de Rusia, şi controlul asupra regiunii ucrainene Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk.

Rușii resping un armistițiu în Ucraina înaintea unui acord de pace

Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

Rusia pretinde Ucrainei să-şi retragă trupele din Donbas, în timp ce Kievul doreşte ca luptele să se oprească de-a lungul actualei linii a frontului.

Washingtonul a propus o zonă economică liberă dacă Ucraina îşi retrage unităţile din partea Donbasului pe care o controlează.

Pe de altă parte, Zelenski cere garanţii de securitate occidentale similare cu cele oferite de NATO şi spune că un acord de pace care implică cedări teritoriale trebuie să fie supus unui referendum în Ucraina.

Liderul ucrainean afirmă că referendumul necesită o pregătire de cel puţin 60 de zile, concomitent cu un armistiţiu, în timp ce Rusia respinge o astfel de încetare a luptelor, considerând că astfel guvernul de la Kiev ar urmări să câștige timp pentru a-şi reface forţele armate.