Donald Trump critică, din nou, Europa: „Merge în direcţii greşite, este foarte rău pentru oameni”

Administraţia SUA şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Europa. Foto: Getty Images

Donald Trump a criticat aspru, din nou, Europa, despre care a spus că merge în „direcții greșite”, relatează Agerpres. Declarațiile președintelui american vin la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, extrem de critică la adresa continentului european.

„Europa trebuie să fie foarte atentă. Europa merge în direcţii greşite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu ne dorim ca Europa să se schimbe atât de mult”, le-a spus preşedintele SUA reporterilor de la Casa Albă.

„Europa trebuie să fie foarte atentă în multe privinţe”, a insistat Donald Trump, după ce iniţial a răspuns la întrebarea unui reporter despre amenda de milioane de euro impusă de Comisia Europeană platformei X.

„E destul de urât”, a remarcat el, adăugând că va face declarații suplimentare după ce va fi informat în detaliu cu privire la acest caz, lansând apoi o diatribă la adresa Europei.

SUA anticipează „declinul civilizaţional” al Europei

În noua strategie de securitate naţională, dată publicităţii joi, administraţia SUA şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Europa.

Europa se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care critică „cenzura libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea drastică a natalităţii şi pierderea identităţii naţionale şi a încrederii în sine”, probleme cu care se confruntă Europa la ora actuală, în opinia administraţiei de la Washington.

Textul, cu un puternic caracter naţionalist, anticipează „declinul civilizaţional” al Europei şi promovează lupta împotriva „migraţiilor în masă”. „Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin”, afirmă administraţia americană în acest document.

Relaţiile între cei doi aliaţi s-au tensionat în mai multe dosare de la revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie, de la apropierea Casei Albe de Kremlin până la sprijinul deschis al Statelor Unite pentru partidele conservatoare sau de extremă dreapta din Europa.