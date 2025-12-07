Moscova aplaudă noua Strategie de Securitate a lui Donald Trump: "Un pas înainte! E aliniată cu viziunea Rusiei"

3 minute de citit Publicat la 18:35 07 Dec 2025 Modificat la 18:35 07 Dec 2025

Președinții Vladimir Putin și Donald Trump la summit-ul desfășurat în luna august 2025 la Anchorage, Alaska, SUA. Foto: Hepta

Rusia a salutat noua Strategie de Securitate Națională a Statelor Unite și a spus că aceasta este în mare măsură "în concordanță" cu viziunea Moscovei, semnalează BBC.

Documentul de 33 de pagini, dezvăluit de administrația americană, reflectă perspectivele lui Donald Trump asupra politicii externe americane și sugerează, între altele, că Europa se confruntă cu perspectiva "extincției civilizaționale" din cauza numărului mare de migranți primiți pe continent.

Blocul comunitar mai este acuzat de "cenzură".

De asemenea, strategia americană nu prezintă Rusia ca fiind o amenințare pentru Statele Unite.

Mai mulți oficiali și analiști ai UE au respins concluziile documentului american, spunând despre acesta că folosește un limbaj asemănător celui folosit de Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin numește strategia lui Trump drept "un pas pozitiv"

"Ajustările pe care le vedem sunt în mare măsură în concordanță cu viziunea noastră. Considerăm asta drept un pas pozitiv", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu publicat duminică de agenția de stat TASS.

Un pasaj considerat critic de analiști în documentul de la Washington este cel în care Uniunea Europeană este acuzată că a blocat eforturile SUA de a pune capăt conflictului din Ucraina și unde se subliniază că administrația americană trebuie "să restabilească stabilitatea strategică a Rusiei", ceea ce ar urma să aibă un efect stabilizator în pe vechiul continent.

De asemenea, strategia spune că Statele Unite ar trebui să acorde prioritate "rezistenței față de traiectoria actuală a Europei" în cadrul națiunilor de pe continent, pasaj pe care unii îl interpretează drept o intenție declarată de a sprijini partidele extremiste și izolaționiste din statele UE.

De altfel, documentul celebrează influența "partidelor patriotice europene" și încurajează promovarea acestei "renașteri a spiritului" pe continent.

Textul american lasă să planeze îndoiala în legătură cu faptul că unele state europene au "armate și economii suficient de puternice pentru a rămâne aliați de încredere".

Mai mult, se avansează predicția că Europa va fi "de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin", problemele sale economice fiind "eclipsate de perspectivă reală și mai dură a distrugerii civilizației".

Reacții în Europa la Strategia de Securitate Națională a lui Donald Trump

"SUA vor rămâne cel mai important aliat al nostru în NATO. Această alianță se concentrează însă pe abordarea problemelor de politică de securitate. Cred că problemele legate de libertatea de exprimare sau de organizarea societăților noastre libere nu-și au locul în locul în strategie, cel puțin când vine vorba de Germania", a spus ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Într-o postare pe rețelele de socializare adresată "prietenilor americani", prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că "Europa este cel mai apropiat aliat, și nu problema Statelor Unite".

"Aceasta este singura strategie rezonabilă a securității noastre comune. Cu excepția cazului în care s-a schimbat ceva", a adăugat Tusk.

Fostul prim-ministru suedez Carl Bildt a scris că documentul care reflectă viziunea lui Donald Trump "se plasează la dreapta extremei drepte".

Washingtonul și, în particular, multi-miliardarul Elon Musk, susținător al lui Trump, s-au apropiat de partidul de extremă dreaptă AfD din Germania, amintește BBC.

Strategia lui Trump, criticată și în Congresul SUA

Promovând mesajul lui Trump, "America pe primul loc", strategia spune că SUA intenționează să vizeze în continuare ambarcațiunile suspectate că sunt folosite de traficanții de droguri în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific.

Este luată în considerare și o intervenție armată în Venezuela.

SUA solicită, de asemenea, o creștere a cheltuielilor pentru apărare din partea Japoniei, Coreei de Sud, Australiei și Taiwanului.

Democrații din Congres au avertizat că documentul ar putea zdruncina relațiile externe ale Washingtonului.

Reprezentantul din Colorado, Jason Crow, membru al Comisiilor care supraveghează serviciile de informații și forțele armate, a numit strategia lui Trump drept "catastrofală pentru înțelegerea americanilor în lume".

Reprezentantul de la New York, Gregory Meeks, a spus la rândul său că documentul "abandonează decenii de conducere americană bazată pe valori".