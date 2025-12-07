Reacţia lui Donald Tusk la noua strategie de apărare a lui Trump: „Europa vă e cel mai bun aliat, nu o problemă pe care să o rezolvaţi”

Prim-ministrul Poloniei a atras atenţia SUA că Europa le este „cel mai important aliat”. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul guvernului Poloniei, Donald Tusk, a scris un mesaj adresat guvernului american, pe Twitter, prin care atrage atenţia administraţiei Trump, care şi-a stabilit recent noua strategie de apărare, că Europa „este cel mai apropiat aliat” al SUA, nu o problemă pe care guvernul american trebuie să o rezolve.

„Dragi prieteni americani, Europa vă este cel mai apropiat aliat, nu o problemă de rezolvat. Avem duşmani comuni. Cel puţin aşa a fost în ultimii 80 de ani. Trebuie să rămânem aşa, aceasta este singura strategie rezonabilă pentru securitatea noastră comună. Asta doar dacă nu s-a schimbat ceva”, a scris prim-ministrul polonez pe Twitter.

Reacţia şefului guvernului de la Varşovia vine în contextul în care administraţia americană şi-a stabilit noua strategie de apărare naţională - un document în care Rusia nu mai apare ca ameninţare la adresa securităţii naţionale americane şi în care se adoptă o politică „conciliatorie” la adresa regimului de la Kremlin.

Administraţia Trump critică, de asemenea, Europa pentru politicile sale privind migraţia şi reglementarea, despre care spune că au dus la „pierderea civilizaţiei”.

„Problemele mai mari cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea ratei natalității și pierderea identităților naționale și a încrederii în sine”.

Kremlinul jubilează după publicarea documentului

Regimul de la Kremlin a salutat noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite, stabilită de administraţia Trump, şi a calificat-o drept un „pas pozitiv” pentru relaţiile bilaterale. Declaraţia a fost făcută de purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, conform agenţiilor internaţionale citate de Agerpres.

Peskov a declarat că Kremlinul vede drept „pozitivă” abordarea administraţiei Trump de a nu mai menţiona Rusia ca ameninţare directă pentru SUA. El a mai spus şi că regimul Putin va „studia îndeaproape” strategia actualizată dar că e clar deja că ea diferă de abordările anterioare ale SUA.

Strategiile de securitate naţională anterioare ale SUA au identificat Rusia ca pe o ameninţare mai ales după ce regimul de la Kremlin a invadat Ucraina de două ori şi după ce a anexat Crimeea în 2014. Cu toate acestea, politica actualizată a SUA, a actualei administraţii, adoptă un ton mai blând, îndemnând la o cooperare limitată.

Guvernele europene au condamnat rapid noua strategie americană.