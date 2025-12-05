DOCUMENT. Noua strategie de securitate a administrației Trump. „Europa va fi de nerecunoscut”. Ce vor SUA de la ruși

Trump consideră că războiul din Ucraina a dus la creșterea dependențelor externe ale Europe. FOTO: White House

Noua Strategie de securitate națională a președintelui SUA, Donald Trump, pe care Casa Albă a publicat-o în mare taină joi, conține o analiză brutală la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin al civilizației, și acordă puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii.

Strategia precizează despre obiectivele administrației Trump pentru Europa că este prioritară normalizarea relației cu Rusia și încetarea rapidă a războiului din Ucraina.

“Este un interes fundamental al Statelor Unite să negocieze o încetare rapidă a ostilităților în Ucraina, pentru a stabiliza economiile europene, a preveni escaladarea sau extinderea neintenționată a războiului și a restabili stabilitatea strategică cu Rusia, precum și pentru a permite reconstrucția post-ostilități a Ucrainei pentru a-i permite supraviețuirea ca stat viabil”, se precizează în document.

Critici dure la adresa statelor europene

Strategia prezentată de administrația Trump mai spune că declinul economic al statelor europene este eclipsat de pierderea civilizației, din cauza politicilor privind migrația și a suprareglementărilor încurajate de politicile UE:

“Problemele mai mari cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea ratei natalității și pierderea identităților naționale și a încrederii în sine”.

Mai mult, documentul spune tranșant că statele europene vor fi de nerecunoscut în următorii 20 de ani și se pune sub semnul întrebării calitatea de aliați de încredere ai SUA:

“Dacă tendințele actuale continuă, continentul va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin. Ca atare, este departe de a fi evident dacă anumite țări europene vor avea economii și armate suficient de puternice pentru a rămâne aliați de încredere. Multe dintre aceste națiuni își dublează eforturile pe calea actuală. Vrem ca Europa să rămână europeană, să-și recâștige încrederea în sine civilizațională”.

Documentul publicat de Administrația Trump mai spune că SUA va trebui să se angajeze diplomatic pentru ca statele europene să restabilească relațiile cu Rusia, considerată acum un pericol existențial de către europeni:

“Această lipsă de încredere în sine este cel mai evidentă în relația Europei cu Rusia. Aliații europeni se bucură de un avantaj semnificativ față de Rusia în materie de putere coerentă din aproape toate punctele de vedere, cu excepția armelor nucleare. Ca urmare a războiului Rusiei din Ucraina, relațiile europene cu Rusia sunt acum profund atenuate, iar mulți europeni consideră Rusia o amenințare existențială. Gestionarea relațiilor europene cu Rusia va necesita un angajament diplomatic semnificativ din partea SUA, atât pentru a restabili condițiile de stabilitate strategică pe întreg teritoriul eurasiatic, cât și pentru a atenua riscul unui conflict între Rusia și statele europene”.

Administrația Trump consideră că războiul din Ucraina a dus la creșterea dependențelor externe ale Europei, în special ale Germaniei, ale cărei companii construiesc în China unele dintre cele mai mari fabrici de procesare din lume, “folosind gaz rusesc pe care nu îl pot obține acasă”.

Strategia mai afirmă că Administrația Trump se află în conflict cu oficialii europeni care “au așteptări nerealiste pentru război, bazate pe guverne minoritare instabile, multe dintre ele calcând în picioare principiile de bază ale democrației pentru a suprima opoziția”. Aceste observații vin în condițiile în care liderii europeni se tem că SUA ar putea să „trădeze” Ucraina.

Prudență privind relația cu Chinei

Documentul prezentat de Trump, precum și un document partener cunoscut sub numele de Strategia Națională de Apărare, s-au confruntat cu întârzieri, parțial din cauza dezbaterilor din cadrul administrației pe marginea unor elemente legate de China.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a insistat pentru o oarecare atenuare a limbajului despre Beijing, potrivit surselor citate de Politico.

Bessent este implicat în prezent în discuții comerciale sensibile ale SUA cu China, iar Trump însuși este precaut în ceea ce privește relațiile delicate cu Beijingul.

Administrația promite să „reechilibreze relația economică a Americii cu China, prioritizând reciprocitatea și echitatea pentru a restabili independența economică americană”.

Dar se mai spune că „comerțul cu China ar trebui să fie echilibrat și concentrat pe factori non-sensibili” și chiar solicită „menținerea unei relații economice cu adevărat reciproc avantajoase cu Beijingul”.

Noua Strategie Națională de Securitate spune că SUA trebuie să facă alegeri dificile pe scena globală. „După sfârșitul Războiului Rece, elitele politicii externe americane s-au convins că dominația americană permanentă asupra întregii lumi era în interesul superior al țării noastre. Cu toate acestea, afacerile altor țări sunt preocuparea noastră numai dacă activitățile lor ne amenință în mod direct interesele”, se arată în document.

Într-o notă introductivă la strategie, Trump a numit-o „o foaie de parcurs pentru a se asigura că America rămâne cea mai mare și mai de succes națiune din istoria omenirii și patria libertății pe pământ”.

Strategia face chiar și aluzie la așa-numitele valori tradiționale, uneori legate de dreapta creștină, spunând că administrația dorește „restaurarea și revigorarea sănătății spirituale și culturale americane” și „o Americă care își prețuiește gloriile trecute și eroii săi”. Menționează necesitatea unui „număr tot mai mare de familii puternice, tradiționale, care cresc copii sănătoși”.