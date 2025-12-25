SUA au declasificat discuții dintre Putin și Bush: Liderul de la Kremlin cerea, în 2001, ca Rusia să fie primită în NATO

Liderul de la Kremlin cerea, în 2001, ca Rusia să fie primită în NATO. Foto: Hepta

Transcrierile conversațiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, făcute publice recent de Centrul de Presă al National Security Archive, arată că, încă din 2001, liderul de la Kremlin solicita explicit ca Rusia să fie acceptată în NATO, în timp ce se opunea ferm aderării Ucrainei la Alianță, scrie RBC Ukraine.

În dialogul din 2001, Putin a invocat faptul că Rusia nu este un dușman al SUA și a folosit acest argument pentru a susține ideea integrării țării sale în NATO.

„Ceea ce ați spus despre 50 de ani în viitor este important. Rusia este europeană și multi-etnică, ca și Statele Unite. Îmi pot imagina ca noi să devenim aliați”, i-a spus Putin lui Bush.

Ce i-a răspuns Bush

Liderul rus a subliniat că Rusia se simte exclusă din NATO și a amintit de tentativa sovietică de aderare în 1954: „Dacă Rusia nu face parte din aceasta, bineînțeles că se simte lăsată pe dinafară. De ce este nevoie de extinderea NATO? În 1954, Uniunea Sovietică a aplicat pentru a se alătura Alianței. Am documentul”, a afirmat Putin.

Bush a răspuns atunci simplu: „Este interesant”.

Putin a remarcat că toate condițiile care odinioară au împiedicat aderarea Rusiei (rezolvarea problemei Austriei și a Germaniei, eliminarea regimurilor totalitare din Europa de Est și cooperarea cu procesul de dezarmare al ONU) fuseseră îndeplinite, lăsând deschisă posibilitatea ca Rusia să devină aliat.

Putin: „Aderarea Ucrainei la NATO ar crea un câmp de conflict între Rusia și SUA”

Tot în conversația din 2001, Putin a atras atenția asupra Ucrainei, pe care o considera un stat artificial, creat în urma împărțirii teritoriilor unor țări vecine. Liderul rus susținea că aproximativ o treime din populația Ucrainei este rusă și că mulți locuitori privesc NATO ca pe o structură ostilă.

„Aderarea Ucrainei la NATO ar crea un câmp de conflict între Rusia și Statele Unite și ar genera confruntări pe termen lung”, a spus Putin. El a avertizat că extinderea NATO ar putea pune în pericol Rusia prin amplasarea de baze militare și sisteme de arme noi în apropierea granițelor sale și a subliniat că Moscova va continua să sprijine forțele anti-NATO din Ucraina pentru a bloca extinderea Alianței.

În 2008, aceeași poziție s-a confirmat într-o nouă discuție cu Bush. Putin a vorbit despreun posibil conflict între SUA și Rusia și a reiterat că Ucraina, divizată între forțele pro-occidentale și cele pro-ruse, riscă să se fragmenteze odată cu venirea la putere a liderilor pro-occidentali. De asemenea, el și-a exprimat din nou temerile privind infrastructura militară NATO apropiindu-se de granițele rusești.

Informațiile recente confirmă că Rusia continuă să refuze, în planurile americane de pace pentru Ucraina, orice perspectivă privind aderarea țării la NATO. Conform unor surse anonime apropiate Kremlinului, unul dintre punctele asupra căruia Moscova nu este de acord rămâne tocmai viitorul statut al Ucrainei în Alianță.