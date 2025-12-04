"Există posibilitatea ca SUA să trădeze”. Avertismentul lui Emmanuel Macron pentru liderii europeni

Emmanuel Macron: „Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în problema teritoriului". FOTO: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat într-o convorbire telefonică la care au participat, luni, mai mulți lideri europeni, că SUA ar putea să „trădeze” Ucraina pe tema cedării teritoriilor pe care armata rusă nu le-a ocupat pe front, potrivit dezvăluirilor făcute de publicația Der Spiegel.

În cadrul convorbirilor, Emmanuel Macron a abordat direct o îngrijorare a europenilor și a Ucrainei în contextul dicuțiilor despre negocierile de pace. „Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în problema teritoriului, fără claritate în ceea ce privește garanțiile de securitate”, a declarat Macron, conform sursei citate. El a adăugat că există „un mare pericol” pentru Zelenski.

Totodată, liderii europeni au abordat și o altă problemă principală: până acum, europenii nu sunt la masa negocierilor. „În acest moment, suntem afară”, se spune că ar fi remarcat președintele finlandez Stubb. „Dar trebuie să intrăm.” Cu toate acestea, Witkoff nu a călătorit la Bruxelles.

Publicația germană a publicat informații despre discuțiile liderilor europeni în cadrul unei conferințe despre negociatorii americani pentru Ucraina.

Ce cred liderii europeni despre planul de pace propus de Trump

Convorbirile arată clar cât de critici sunt liderii europeni față de negocierile privind planul în 28 de puncte prezentat de președintele american Donald Trump și față de negociatorii americani. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat, de asemenea, la apelul comun al liderilor europeni.

Cancelarul german Friedrich Merz ar fi criticat aspru delegația americană. El precizează că Zelenski trebuie să fie „extrem de atent în zilele următoare”. El continuă: „Se joacă, atât cu tine, cât și cu noi”, spune Merz despre cei doi negociatori americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, care se află în prezent la Miami, Florida, discutând cu o delegație ucraineană. Witkoff fusese anterior criticat aspru pentru că ar fi dat negociatorilor ruși sfaturi pentru o întâlnire între dictatorul rus Vladimir Putin și Trump.

Conform rapoartelor, șefii de stat și de guvern din UE au fost în mare parte de acord în evaluările lor în timpul videoconferinței, care ar fi avut loc luni. „Nu trebuie să lăsăm Ucraina și pe Volodimir singuri cu acești tipi”, a avertizat președintele finlandez Alexander Stubb, referindu-se la Ucraina și la Volodimir Zelenski, care se află sub o presiune masivă din partea administrației Trump.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, considerat prietenos cu Trump, ar fi fost, de asemenea, de acord cu Stubb: „Sunt de acord cu Alexander, trebuie să-l protejăm pe Volodimir”. Rutte a fost ridiculizat în repetate rânduri, deoarece criticii au spus că a fost prea servil cu Trump.

Un videoclip în care Rutte l-a numit pe președintele SUA „tătic” a devenit viral. Conform convorbirilor scurse în presa germană, opinia lui Rutte despre Trump este considerabil mai critică decât s-a relatat.

Liderii Italiei, Poloniei, Danemarcei și Norvegiei, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au participat, de asemenea, la videoconferință.