Planul complet al lui Trump în Ucraina: Rusia și UE, puse să contribuie cu câte 100 de miliarde USD. Donbas și Crimeea trec la Rusia

8 minute de citit Publicat la 10:14 21 Noi 2025 Modificat la 13:42 21 Noi 2025

Zelenski s-a declarat gata să discute noul plan de pace cu Trump. Sursă foto colaj. Getty Images

Noul plan în 28 de puncte al președintelui Trump pentru pace în Ucraina confirmă cele mai negre temeri ale Kievului: țara invadată de Rusia s-ar vedea obligată să renunțe la teritorii suplimentare în est, să-și reducă drastic forțele armate și să accepte faptul că nu va adera niciodată la NATO, între altele, scrie Axios, care publică integral documentul elaborat la Washington.

Axios amintește că administrația americană face presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia rapid un acord bazat pe acest plan.

În ciuda faptului că documentul include propuneri pe care Kievul le-a respins în mod repetat până acum, președintele Volodimir Zelenski nu exclude să semneze acordul.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a admis că prevederile planului nu sunt ușor de acceptat pentru ucraineni. El a adăugat însă că Statele Unite consideră că războiul trebuie să se încheie și că, dacă nu se va termina rapid acest conflict, Ucraina va pierde, probabil, și mai multe teritorii.

Planul a fost elaborat de emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, cu contribuții din partea secretarului de stat Marco Rubio și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner, precizează Axios.

Zelenski se declară gata să discute noul plan cu Trump

Witkoff s-a consultat, de asemenea, cu trimisul rus Kirill Dmitriev cu privire la document.

"Spre deosebire de eforturile anterioare, acum simțim că poziția Rusiei este cu adevărat auzită", a spus Dimitriev pentru Axios.

Președintele rus Vladimir Putin nu a aprobat public planul.

Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, i-a prezentat joi acest documentul în formă scrisă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Ulterior, liderul de la Kiev s-a declarat pregătit să poarte discuții pe acest subiect cu Donald Trump și echipa sa.

Zelenski a descris planul ca fiind "viziunea" SUA, dar nu o formă finală.

El a reiterat că Ucraina a fost clară în ceea ce privește "liniile sale roșii".

Un oficial american a confirmat, la rândul său, pentru Axios că administrația vede planul în 28 de puncte ca pe un draft care poate fi modificat pe baza discuțiilor cu părțile în conflict.

"Depunem eforturi serioase pentru a găsi o soluție care să pună capăt războiului din Ucraina, în același mod în care am încheiat războiul din Gaza. Credem că acest plan nu este ușor, dar este bun pentru Ucraina", a opinat oficialul al Casei Albe.

Planul în 28 de puncte al lui Trump, în ansamblu

Planul impune Ucrainei cedări de teritorii, dar precizează că va exista "un răspuns militar coordonat decisiv" în cazul unor noi incursiuni militare rusești pe teritoriul ucrainean.

Nu se precizează ce rol ar juca SUA într-un astfel de răspuns.

Planul include, de asemenea, prevederi în legătură cu unele active rusești înghețate, care ar putea fi folosite pentru reconstrucția Ucrainei, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, un acord SUA - Rusia pentru un parteneriat pe termen lung în domenii precum inteligența artificială și mineritul și revenirea Rusiei în G8.

Părților li s-ar garanta amnistie pentru acțiunile lor din timpul războiului, ceea ce înseamnă că liderii militari și soldații ruși nu ar putea fi urmăriți penal pentru crime de război.

În plus, Ucraina se va angaja să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la încheierea acordului.

Volodimir Zelenski a declarat pentru Axios în septembrie că dorește să organizeze alegeri odată ce va exista un armistițiu.

Planul complet al lui Trump în Ucraina: Rusia nu-și invadează vecinii, NATO nu se mai extinde

1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

2. Un acord cuprinzător de neagresiune va fi încheiat între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

3. Se așteaptă din partea Rusiei să nu invadeze țările vecine, iar NATO să nu se extindă în continuare.

4. Va avea loc un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru dezescaladare, pentru a asigura securitatea globală și a crește oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

5. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.

6. Dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene va fi limitată la 600.000 de militari. În prezent, armata ucraineană are 800.000 - 850.000 de militari. Înainte de război, dispunea de aproximativ 250.000 de soldați

7. Ucraina este de acord să prevadă în Constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

8. NATO este de acord să nu staționeze trupe în Ucraina. Această prevedere apare în contextul în care mai multe țări aliate, inclusiv Franța și Regatul Unit, au lucrat la propuneri separate care ar include un număr de trupe europene pe teritoriul ucrainean după război. Însă planul american ignoră aceste demersuri.

Planul complet al lui Trump în Ucraina: Kievul riscă anularea garanțiilor dacă atacă Rusia, Rusia primește "un răspuns decisiv" dacă invadează iar

9. Avioane de vânătoare europene vor fi staționate în Polonia.

10. S.U.A. vor primi compensații pentru garanțiile oferite Ucrainei.

Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția SUA. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat decisiv, toate sancțiunile globale vor fi reinstituite, recunoașterea noilor teritorii și toate beneficiile decurgând din acord vor fi revocate.

Dacă Ucraina lansează o rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată invalidă.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană, în timp ce chestiunea aderării este analizată.

12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, care include, dar nu se limitează la:

Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și Inteligență artificială.

Cooperarea Statelor Unite cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și instalații de depozitare.

Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război, pentru restaurarea, reconstrucția și modernizarea orașelor și a zonelor rezidențiale.

Dezvoltarea infrastructurii.

Extracția de minerale și resurse naturale.

Banca Mondială va dezvolta un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:

Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.

Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltare reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, Inteligenței Artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și în alte oportunități corporative reciproc avantajoase.

Rusia va fi invitată să se realăture G8.

Planul complet al lui Trump în Ucraina: 100 de miliarde din active rusești înghețate pentru reconstrucția țării

14. Fondurile înghețate vor fi utilizate după cum urmează:

100 de miliarde de dolari din active rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA de reconstrucție și investiții în Ucraina;

SUA vor primi 50% din profiturile generate de această activitate.

Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește valoarea investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei.

Fondurile rusești înghețate Europa vor fi 'dezghețate'.

Restul activelor rusești înghețate va fi investit într-un 'vehicul de investiții separat' SUA-Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic menit să prevină eventuale noi conflicte.

15. Va fi înființat un grup de lucru comun americano-rus pe probleme de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor acestui acord.

16. Rusia va consacra prin lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia vor conveni să prelungească valabilitatea tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.

Asta, în condițiile în care "Noul START", ultimul tratat major de control al armelor în vigoate între SUA și Rusia, urmează să expire în februarie.

18. Ucraina este de acord să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare.

Planul complet al lui Trump în Ucraina: Kievul și Moscova își împart egal energia de la centrala nucleară Zaporojie

19. Centrala nucleară de la Zaporojie va intra sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal, 50% - 50%,între Rusia și Ucraina.

20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, menite să promoveze înțelegerea și toleranța diferitelor culturi și să elimine rasismul și prejudecățile.

Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.

Ambele țări vor conveni să abolească toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile la nivel de mass-media și Educației pentru minoritățile ucraineană, respectiv rusă.

Toată ideologia și toate activitățile naziste trebuie respinse și interzise.

Planul complet al lui Trump în Ucraina: ucrainenii pierd Donbasul și Crimeea, iar în Herson și Zaporojie va fi înghețată linia de contact

21. Crimeea, Lugansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite.

Regiunile Herson și Zaporojie vor fi "înghețate" de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoașterea situației de facto.

Rusia va renunța la alte teritorii stabilite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni.

Forțele ucrainene se vor retrage din porțiunea pe care care o controlează în prezent în Donețk, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon demilitarizată neutră, recunoscută la nivel internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse.

Forțele rusești nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După ce se va conveni asupra viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Garanțiile de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru pentru activități comerciale și se vor încheia acorduri privind transportul liber de cereale pe Marea Neagră.

24. Va fi înființat un comitet umanitar pentru a rezolva problemele nerezolvate:

Toți prizonierii și cadavrele militarilor căzuți vor fi schimbate între părți după principiul "toți pentru toți".

Toți deținuții și ostaticii civili vor fi returnați, inclusiv copiii.

Va fi implementat un program de reîntregire a familiilor.

Se vor lua măsuri pentru a atenua suferința victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri peste 100 de zile (de la încheiera acordului).

26. Toate părțile implicate în acest conflict vor primi amnistie completă pentru acțiunile lor din timpul războiului și sunt de acord să nu facă nicio reclamație și să nu inițieze nicio plângere în viitor.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. Se vor impune sancțiuni pentru încălcări.

28. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage la punctele convenite pentru a începe implementarea acordului.