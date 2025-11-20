Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”

2 minute de citit Publicat la 13:29 20 Noi 2025 Modificat la 13:59 20 Noi 2025

Discuțiile secrete dintre Washington și Moscova nu au fost cunoscute nici de europeni nici de ucraineni. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Liderii europeni și oficialii ucraineni au fost uluiți de planul de pace, discutat în secret, de Donald Trump cu Moscova și care arată, mai degrabă, cu o capitulare a Ucrainei în fața Rusiei. Conducerile politice de la Kiev și din capitalele europene încearcă acum să „înțeleagă” și să pună cap la cap condițiile „de pace” propuse de Washington și se tem de ce e mai rău: acest acord înseamnă doar o acceptare, din partea lui Trump, a condițiilor Moscovei cu unicul scop de a opri cât mai repede războiul.

La nivel oficial, atât reprezentanții europeni cât și cei americani susțin că multe aspecte ale acestui plan rămân „în lucru”, cum ar fi rolul NATO sau cele legate de concesiile teritoriale ale Kievului față de Rusia.

Emisarul special însărcinat direct de Trump pentru negocieri cu Rusia, Steve Witkoff, s-a întâlnit luna trecută, la Miami, SUA, cu emisarul special al lui Putin, Kiril Dmitrieva, conform unor surse citate de Politico.

Discuțiile secrete nu au fost cunoscute nici de europeni nici de ucraineni, care au fost șocați în momentul apariției în presă a acordului de pace între SUA și Rusia.

Conform Nexta, SUA și Rusia au agreat deja „planul-cadru” pentru a încheia războiul până la sfârșitul lunii.

Volodimir Zelenski a fost astfel pus în fața faptului împlinit.

Discuțiile s-au purtat în secret, iar pe masă ar fi un plan de 28 de puncte, despre care au scris Axios și CNN – nu există încă vreun element clar în ce privește teritoriile ocupate, copiii ucraineni răpiți de Rusia sau garanții de securitate pentru Ucraina și Europa.

Casa Albă nu s-a consultat cu europenii în privința planului de pace deoarece îi consideră „stricăcioși”

Planul a fost înmânat joi autorităților ucrainene, de către delegația americană care a sosit deja la Kiev. Misiunea este condusă de secretarul armatei americane, Dan Driscoll.

O sursă de la Casa Albă a declarat că termenii acordului sunt „rezonabili” și că Zelenski, aflat sub presiunea actualului scandal de corupție și a situației grele de pe front, va accepta propunerile americanilor și rușilor.

SUA ar vrea să pună capăt războiului cu condiții umilitoare pentru Ucraina – cedarea unei părți însemnate de teritoriu, cel mai probabil Donbas-ul, a unor anumite tipuri de arme și înjumătățirea armatei sale.

Casa Albă a refuzat să facă orice fel de comentarii referitoare la acest plan de pace.

În schimb, conform unui oficial din administrația americană, Casa Albă a avut o atitudine intimidantă și precipitată în privința ajungerii la un acord, cu un plan de încheiere a conflictului, agreat de toate părțile până la finalul lunii și „chiar în această săptămână”.

„Rușii văd în Witkoff (emisarul lui Trump) o persoană dispusă să le promoveze interesele”, a declarat un oficial UE din domeniul apărării. „Europenii nu au fost consultați în această privință. Există însă o aripă la Casa Albă care îi consideră de ceva vreme pe europeni drept persoane care strică procesul de pace, deci, într-un fel, nu e de mirat (atitudinea SUA față de Europa)”.