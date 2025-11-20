Trump și-a trimis generalii la Kiev pentru a discuta cu Zelenski încheierea războiului cu Rusia. Delegația SUA va pleca apoi la Moscova

2 minute de citit Publicat la 09:06 20 Noi 2025 Modificat la 09:20 20 Noi 2025

Echipa Pentagonului e condusă de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll și doi generali de frunte ai US Army. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O delegație militară a Pentagonului a sosit deja în Ucraina „pentru discuții legate de încheierea războiului” cu Rusia, conform unor surse militare americane citate de BBC.

Echipa Pentagonului e condusă de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și urmează a se întâlni joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Driscoll mai e este însoțit de doi generali de rang înalt în armata SUA - șeful statului marjor al US Army, generalul Randy George și unul din comandanții forțelor SUA în Europa, generalul Chirs Donahue.

„Secretarul Driscoll și echipa sa a ajuns în această dimineață la Kiev, în numele administrației americane, în cadrul unei misiuni de culegere de date cu scopul de a se vedea cu oficialii ucraineni și a discuta posibilitatea încheierii războiului”, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al armatei americane.

Conform unui oficial ucrainean, care a dorit să-și păstreze anonimatul, discuțiile dintre oficialii Pentagonului și Zelenski se vor concentra pe „situația de pe front” și „planurile legate de o posibilă încetare a focului”.

„Președinții Zelenski și Trump au agreat deja să oprească actualul conflict de-a lungul actualei linii a frontului și există înțelegeri legate de garanțiile de securitate”, a spus sursa ucraineană.

Președintele Zelenski a exclus, în repetate rânduri, ideea cedării de teritorii Rusiei.

Zelenski va fi pus în fața faptului împlinit. Atmosfera de la Casa Albă e „optimistă”

Politico a semnalat, în acest context, „o călătorie extrem de neobișnuită” la Kiev a secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll.

Atmosfera la Casa Albă este „optimistă”, iar Trump a decis ca Zelenski să fie pus în fața faptului împlinit.

„Ceea ce vom prezenta Ucrainei este rezonabil", susține un oficial al președinției SUA, citat de Politico.

După Kiev, secretarul Armatei SUA urmează să viziteze și Moscova, unde va purta discuții cu oficiali ruși.

Decizia de a-l implica pe Driscoll în resuscitarea discuțiilor de pace are la bază convingerea Casei Albe că Moscova ar putea fi mai deschisă negocierilor mediate de armată, notează WSJ, citat de The Moscow Times.

Vizita vine în condițiile în care Donald Trump a discutat deja, în secret, cu Kremlinul un plan de pace în Ucraina, care conține 28 de puncte.

Planul ar reprezenta o capitulare a Ucrainei - cu cedarea Donbasului și reducerea la jumătate a efectivelor armatei ucrainene.

Donald Trump vrea să impună astfel Ucrainei o capitulare forțată prin așa-zisul său plan în 28 de puncte, pe care l-a discutat în secret cu rușii și despre care nici ucrainenii, nici europenii nu au fost informați.

SUA și Rusia au agreat deja „planul-cadru” pentru a încheia războiul până la sfârșitul lunii.

Discuțiile s-au purtat în secret, iar planul nu conține vreun element clar în ce privește teritoriile ocupate, copiii ucraineni răpiți de Rusia sau garanții de securitate pentru Ucraina și Europa.