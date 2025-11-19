Noul plan de pace în Ucraina, cel mai devreme săptămâna aceasta. Trump trimite o delegație la Kiev. Zelenski, în fața faptului împlinit

Oamenii-cheie imlicați în noul plan de pace în Ucraina: Donald Trump și Dan Driscoll (stânga, sus), Volodimir Zekenski (dreapta sus), Vladimir Putin (stânga jos), Steve Witkoff (centru jos) și Kirill Dimitriev (stânga jos). Sursă colaj: Getty Images

Casa Albă este pe punctul de a anunța un nou plan de pace cu Rusia, despre care oficialii spun că va pune capăt, în sfârșit, războiului din Ucraina, scrie Politico.

Un oficial de rang înalt al președinției SUA i-a spus jurnalistei Dasha Burns că se așteaptă ca acordul pentru încheierea conflictului să fie convenit de toate părțile până la sfârșitul acestei luni, și posibil, "chiar în această săptămână".

Politico semnalează, în context, "o călătorie extrem de neobișnuită la Kiev a secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll.

Acesta este însoțit de doi generali și de alți oficiali militari de rang înalt.

Potrivit publicației menționate, oficialii din SUA au pe agendă întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți lideri de la Kiev, săptămâna aceasta.

Zelenski, la rândul său, a ajuns miercuri la Ankara pentru a discuta despre pace cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

"Avem câteva poziții și semnale din partea SUA", s-a limitat să spună Zelenski.

În context, Politico citează Axios, care a scris în premieră că Administrația Trump a elaborat un plan secret de pace în 28 de puncte, în urma unor consultări cu Rusia.

Este menționată discuția de trei zile purtată de emisarul lui Trump, Steve Witkoff, cu negociatorul rus Kirill Dmitriev, la Miami.

Politico: Zelenski, presat de avansul rușilor și de ultimul scandal de corupție, va fi pus în fața faptului împlinit

Nici Politico, nici Axios nu menționează cum ar urma să fie soluționate cele mai spionase chestiuni, între care pretențiile teritoriale ale Rusiei față de Ucraina, cazurile de copii ucraineni răpiți și duși pe teritoriul rus și garanțiile de securitate pe care le solicită Kievul în cazul unui armistițiu.

Însă, potrivit Politico, atmosfera la Casa Albă este optimistă și s-ar fi decis ca Zelenski să fie pus în fața faptului împlinit.

"Ceea ce vom prezenta Ucrainei este rezonabil", susține un oficial al președinției SUA, citat de publicația menționată.

Trump și colaboratorii săi înclină se creadă că Zelenski, aflat sub presiune atât pe câmpul de luptă, cât și acasă, din cauza imensului scandal de corupție implicând sectoarele ucrainene ale Apărării și Energiei, va trebui să accepte ceea ce i se oferă.

Cât despre restul aliaților Ucrainei, cu precădere cei europeni, Casa Albă nu-și face probleme, scrie Politico.

Citat de Politico, un oficial al Casei Albe recunoaște: "Nu ne pasă de europeni. Contează să accepte ucrainenii"

"De fapt, nu ne pasă cu adevărat de europeni. Este vorba despre a fi acceptat (planul de pace) de către Ucraina", explică oficialul Casei Albe, citat de jurnalista Dasha Burns.

Burns consideră drept îngrijorătoare informațiile publicate anterior de Axios, care menționează o declarație a trimisului special rus Kirill Dimitriev.

"Mai mult decât un simplu acord de încetare a focului, planul este o propunere pentru abordarea conflictului din Ucraina, dar și pentru a restabili legăturile dintre SUA și Rusia și a adresa preocupările de securitate ale Rusiei", a subliniat Dimitriev.

Moscow Times: Trump a trimis o delegație de oficiali militari la Kiev pentru reluarea discuțiilor de pace

Președintele SUA, Donald Trump, a trimis la Kiev o delegație condusă de secretarul Armatei, Dan Driscoll, pentru a evalua situația și a relua discuțiile de pace, notează miercuri The Moscow Times, care citează, la rândul său, The Wall Street Journal (WSJ) și Politico.

Driscoll este însoțit de generalii cu patru stele Chris Donahoe, comandantul suprem al Armatei SUA pentru Europa, și Randy George, șeful Statului Major al Armatei SUA.

După Kiev, secretarul Armatei SUA urmează să viziteze și Moscova, unde va purta discuții cu oficiali ruși.

Decizia de a-l implica pe Driscoll în resuscitarea discuțiilor de pace are la bază convingerea Casei Albe că Moscova ar putea fi mai deschisă negocierilor mediate de armată, notează WSJ, citat de The Moscow Times.

În plus, Driscoll a fost coleg cu vicepreședintele JD Vance la Universitatea Yale.

Înainte de călătoria la Kiev, oficialul a fost pus la curent de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, care rămâne negociatorul-cheie al administrației americane cu Kremlinul.

Witkoff ar fi autorul principal al planului în 28 de puncte, elaborat cu consultarea Moscovei.

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țări străine, și-a confirmat implicarea în elaborarea documentului.

El a menționat că planul ar trebui să fie gata până la următoarea întâlnire a lui Donald Trump cu omologul rus Vladimir Putin.

Zelenski se întâlnește joi la Kiev cu delegația americană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlnește joi la Kiev cu oficiali ai armatei americane, într-o nouă tentativă de relansare a negocierilor de pace cu Rusia.

Întâlnirea vine după discuțiile de miercuri, purtate de Zelenski în Turcia.

Marți, liderul ucrainean a spus că se pregătește "să revigoreze negocierile" și să abordeze cu președintele turc Tayyip Erdogan căile de a aduce o "pace justă" în Ucraina.

"A face tot posibilul pentru a grăbi sfârșitul războiului este prioritatea principală a Ucrainei", a subliniat el.

Turcia, stat membru NATO care a rămas apropiat de ambele părți în conflict, a găzduit o rundă inițială de discuții de pace în primele săptămâni de după invazia rusă de la 24 februarie 2022.

Acestea au fost singurele negocieri de pace față în față între ruși și ucraineni până în acest an, când președintele american Donald Trump a lansat noi demersuri menite să pună capăt luptelor.

Kremlinul a anunțat că reprezentanții ruși nu vor fi implicați în discuțiile din Turcia, dar că președintele Vladimir Putin este deschis la dialog cu Washingtonul și cu Ankara despre rezultatul vizitei lui Zelenski.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a minimalizat informațiile Axios despre noul plan de pace, spunând că, legat de acest subiect, "nu sunt noutăți".