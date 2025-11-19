Kremlinul reacționează la "noul plan de pace" în Ucraina al lui Trump: "Nu există noutăți"

1 minut de citit Publicat la 12:16 19 Noi 2025 Modificat la 12:16 19 Noi 2025

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Nu există noutăți în legătură cu pacea în Ucraina, dincolo de ce au discutat președinții Trump și Putin în Alaska, în vara acestui an, a declarat miercuri Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, anunță presa internațională.

Peskov a fost întrebat în mod specific de jurnaliști despre "noul plan de pace", pe care actuala administrație americană l-ar concepe pentru Ucraina în urma unor consultări cu partea rusă.

Publicația Axios a scris în premieră despre acest demers, citând oficiali americani și ruși.

"Legat de Axios: ar trebui să înțelegem răspunsul dumneavoastră privind lipsa unor noutăți ca pe un refuz de a comenta acest subiect sau, pur și simplu, nu există noutăți în propunerile aflate în discuție?", a fost întrebarea adresată purtătorului de cuvânt.

"Au existat discuții la Anchorage (în Alaska, n.r.), iar în afară de ceea ce s-a discutat la Anchorage, nu există încă nicio noutate. Până acum, nu există vești", a răspuns Peskov.

Axios: Noul plan american este inspirat de armistițiul din Gaza

Potrivit Axios, "noul plan american" privind pacea în Ucraina ar fi un document în 28 de puncte, inspirat de cel prin care președintele SUA a reușit să impună un armistițiu fragil în Gaza, între Israel și gruparea Hamas.

Sursele publicației americane spun că cele 28 de puncte ale planului acoperă patru categorii generale: pacea în Ucraina, garanțiile de securitate, securitatea în Europa și viitoarele relații ale SUA cu Moscova și Kievul.

Rămâne neclar cum ar urma să fie abordate problemele controversate, între care controlul teritorial în estul Ucrainei.

Acolo, forțele rusești avansează lent, dar controlează în continuare o zonă considerabil mai mică decât pretinde Kremlinul.

Un oficial rus de rang înalt a declarat pentru Axios că este optimist în privința planului.

Nu este clar, momentan, cum vor percepe Ucraina și susținătorii săi europeni acest demers, punctează publicația americană.