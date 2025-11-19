Numele lui Volodimir Zelenski apare în rechizitoriul procurorilor anticorupție de la Kiev: „Prin cele mai bune relații cu Președintele”

1 minut de citit Publicat la 13:32 19 Noi 2025 Modificat la 14:21 19 Noi 2025

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski apare în rechizitoriul procurorilor anticorupție de la Kiev, care îl acuză pe apropiatul său, Timur Mindici, că s-a folosit de relația cu președintele Ucrainei pentru „crearea unei organizații criminale”.

„Prin cele mai bune relații cu Președintele Ucrainei, Zelenski”, afirmă în rechizitoriu procurorii anticorupție, care îl acuză pe Timur Mindici de 5 infracțiuni:

Crearea unei organizații criminale

Influență ilegală asupra ministrului energiei și apărării

Controlul fluxurilor financiare în sectorul energetic

Spălare de bani

Recrutarea participanților în organizația criminală

Și toate acestea, așa cum se descrie în textul rechizitoriului– „cu ajutorul unor relații bune cu Zelenski”, scrie presa din Ucraina.

Zelenski nu este, oficial, implicat direct, însă imaginea sa de lider transformat în simbol al rezistenței în fața Rusiei, se clatină serios. O anchetă anticorupție de proporții, care a ajuns chiar în cercul lui apropiat, îi compromite promisiunea fundamentală: aceea că va curăța politica din Ucraina.

În același timp, Președintele Ucrainei este îndemnat de deputaţii opoziției de la Kiev să-l dea afară pe Andrii Iermak, care e acuzat de implicare în scandalul uriaş de corupţie care zguduie Ucraina în ultima perioadă.

Criza pare să atingă punctul culminant joi, când Zelenski va avea întâlniri decisive cu ofi

Procurorii ucraineni susțin că un partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, ar fi condus o organizație criminală care a sifonat și spălat 100 de milioane de dolari din compania nucleară de stat. În plus, ar fi comis și alte fraude și infracțiuni financiare.ciali guvernamentali și membri ai parlamentului. Iermak conduce administrația prezidențial și este un operator politic dur, care a avut un rol esențial în ghidarea mandatului lui Zelenski de când acesta a preluat puterea în 2019. Unii îl consideră aproape un co-președinte.

În weekend, președintele Ucrainei a anunțat o reformă amplă a principalelor companii energetice de stat, inclusiv o schimbare completă a conducerii de la Energoatom, operatorul nuclear aflat în centrul schemei penale presupuse. De asemenea, Zelenski a impus sancțiuni fugarilor din dosar, inclusiv aliatului său, omul de afaceri Timur Mindici.

Scandalul, care a erupt din cauza unor presupuse scheme de luare de mită din partea unor contractanți, inclusiv a celor care lucrează la protejarea infrastructurii energetice critice, a dus deja la căderea a doi miniștri din guvernul lui Zelenski.