Scandal uriaș de corupție la Kiev. Banii s-au spălat în clădirea în care și Zelenski are apartament. Cine e „Che Guevara”

5 minute de citit Publicat la 17:59 12 Noi 2025 Modificat la 18:14 12 Noi 2025

Președintele Volodimir Zelenski este afectat de scandalul de corupție de la Kiev în care este implicat unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi. Foto: Profimedia Images

Apar noi dezvăluiri în legătură cu acte de corupție la nivel înalt în care ar fi implicat omul de afaceri ucrainean Timur Mindich, aliat apropiat și asociat în afaceri al președintelui Volodimir Zelenski. Acesta apare în dosarul „mitelor”de la Energoatom, însă este acuzat și că a încercat să-l preseze pe fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, să cumpere veste antiglonț de la o anumită companie. Afacerea nu a mai fost încheiată în cele din urmă.

Despre aceasta afacere a relatat jurnalista Tetyana Nikolayenko, vicepreședinta Consiliului Public Anticorupție din cadrul Ministerului Apărării.

Este vorba despre compania „Milikon UA”, în legătură cu care Consiliului Public Anticorupție din MApN-ul ucrainean s-a opus "public și activ" Ministerului Apărării în încercările acestuia de a achiziționa de la acestă companie vestele antiglonț.

Potrivit presei ucrainene, Mindich era în spatele schemei de corupție. Această schemă nu a fost dusă la bun sfârșit din cauza sesizărilor făcute de avertizorii de integritate, însă fostul ministru al Apărării apare și el în dosar.

Rustem Umerov a negat acuzațiile, spunând că a anulat un contract de achiziții cu o companie legată de Mindich, deoarece produsele furnizate erau de calitate scăzută.

Mindich e acuzat că a orchestrat o schemă de corupție de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic

Anchetatorii ucraineni l-au acuzat marți pe Timur Mindich de orchestrarea unei scheme de corupție de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic. Scandalul a escaladat o dispută majoră privind corupția în țara sfâșiată de război, scrie France24.

Acuzațiile împotriva lui Timur Mindich reprezintă cel mai recent episod dintr-un scandal de corupție amplu care implică acuzații de delapidare masivă din sectorul energetic, chiar dacă infrastructura țării este afectată de atacurile rusești.

Mindich este coproprietar al companiei de producție media Kvartal 95, fondată de Zelenski, care a fost un comedian vedetă înainte de a candida în alegeri.

„Mindich a exercitat controlul asupra acumulării, distribuirii și legalizării banilor obținuți prin mijloace criminale în sectorul energetic al Ucrainei”, a declarat un procuror din cadrul Biroului Procuraturii Specializate Anticorupție (SAPO).

Suspectul a folosit „relații de prietenie cu președintele Ucrainei” în activitatea sa infracțională, a adăugat procurorul în timpul unei audieri premergătoare procesului pentru un alt bărbat acuzat de implicare în schemă.

Biroul Național Anticorupție (NABU) a anunțat luni că a descoperit o schemă de corupție în sectorul energetic, care implică spălarea a 100 de milioane de dolari.

„Procurorii au reținut cinci persoane și au înștiințat alți șapte membri ai organizației cu privire la suspiciuni”, a declarat NABU într-un comunicat emis marți, ceea ce înseamnă că au fost formulate acuzații împotriva celor șapte.

Cine era implicat în schema de corupție: „Che Guevara”, „Karlsson”

Printre aceștia se afla „un om de afaceri – șeful organizației criminale”, a adăugat biroul, fără a-l numi – o referire aparentă la Mindich, care fusese identificat anterior de procurori drept creierul schemei.

SAPO l-a acuzat, de asemenea, pe ministrul Justiției, German Galușcenko, fost ministru al energiei timp de patru ani, că a primit „beneficii personale” de la Mindich în schimbul controlului asupra fluxurilor de bani din sectorul energetic.

Miercuri, prim-ministrul Ucrainei a declarat că guvernul l-a suspendat pe Galușcenko în cadrul anchetei privind scandalul. Ulterior, și președintele Volodimir Zelenski a cerut demiterea miniștrilor implicați.

Ministrul Energiei, Svitlana Hrynchuk, a anunțat miercuri că și-a prezentat demisia pe fondul scandalului de corupție, fiind așteptată și demisia ministrului Justiției.

Printre cei implicați în schema de corupție se numără fostul viceprim-ministru Oleksii Cernîșov, ministrul Justiției, German Galușcenko, care a ocupat funcția de ministru al energiei la începutul acestui an, și Rustem Umerov, fost ministru al apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare. Mai este implicat și omul de afaceri Oleksandr Tsukerman, cunoscut sub numele de Sugarman.

Conform înregistrărilor Biroului Anticorupție, participanții la presupusa schemă de corupție ar fi dat 1,2 milioane de dolari și 100.000 de euro fostului viceprim-ministru Cernîșov, cunoscut sub numele de „Che Guevara”, potrivit Kyiv Independent.

În înregistrările publicate de Biroul Anticorupție, Mindich folosește pseudonimul Karlsson.

Dintre cele opt persoane acuzate, Mindich și Tsukerman au fugit.

Șeful echipei de anchetă a NABU, Oleksandr Abakumov, a declarat pentru televiziunea de stat ucraineană că Mindich părăsise țara cu puțin timp înainte de raiduri.

Participanții la schemă au șantajat și au presat antreprenorii profitând de o reglementare guvernamentală care interzice antreprenorilor să solicite datorii în instanță de la anumite companii strategice, inclusiv Energoatom, în timpul legii marțiale.

În înregistrări, participanții la presupusa schemă de corupție își exprimă, de asemenea, reticența în a construi instalații defensive pentru instalațiile energetice, pentru a le proteja de atacurile rusești.

„Deci nu vom mai construi structuri de protecție?”. „E o risipă de bani — nu merită”, se arată în discuțiile dintre cei acuzați.

Care a fost rolul prietenului lui Zelenski. Activitățile grupului erau controlate de Mindich dintr-o clădire în care are apartament și Zelenski

Presupuse sume corupte de la Energoatom au fost spălate într-un birou din centrul orașului Kiev, deținut de rudele parlamentarului fugar pro-rus Derkach, potrivit NABU.

Se presupune că biroul administrativ ar fi fost condus de Tsukerman și ar fi spălat aproximativ 100 de milioane de dolari.

NABU a declarat că activitățile lui Tsukerman erau, la rândul lor, controlate de Mindich de la etajul superior al unei clădiri de pe strada Hrushevsky - o referință aparentă la clădirea în care atât Mindich, cât și Zelenski au apartamente.

În înregistrări, există o conversație între Mindich și Galușcenko.

Mindich vorbește și despre primirea de bani de la Tsukerman în înregistrări. Biroul Anticorupție a declarat că conversația a avut loc după ce Galușcenko a vizitat biroul președintelui.

Tsukerman a mai spus în înregistrări că Mindich „cumpără o casă”.

„(Karlsson) ne cere să plătim 3 milioane de dolari Elveției”, a spus el. „...Încă un milion (trebuie plătit) Israelului și încă 3 milioane de dolari Elveției din nou.”

Care a fost reacția lui Zelenski

Acuzațiile de delapidare din industria energetică, într-o perioadă de atacuri neîncetate și penurie generalizată de energie, au alimentat furia publică.

Moscova a intensificat atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei înainte de a patra iarnă a războiului – lansând roiuri de drone împreună cu rachete.

După raidurile de luni, Zelenski a declarat că toate acțiunile împotriva corupției sunt „foarte necesare”, încurajând oficialii să coopereze cu organismele anticorupție. El nu a comentat imediat acuzațiile împotriva lui Mindich.

Potrivit Kyiv Independent, președintele Volodimir Zelenski urmează să decreteze sancțiuni la adresa omului de afaceri Oleksandr Tsukerman și a asociatului său, Timur Mindich.

Guvernul ucrainean a demis marți consiliul de supraveghere al Energoatom – operatorul de energie nucleară de stat – care a fost o piatră de temelie a schemei de corupție, potrivit anchetatorilor. Aceasta, împreună cu un audit urgent condus de stat, a fost descrisă de prim-ministrul Iulia Svyrydenko drept „primele decizii pentru relansarea «Energoatom»”.

Eradicarea corupției sistemice este una dintre principalele cerințe pentru cererea Ucrainei de aderare la UE – iar orice obstacol în calea acesteia ar putea încetini procesul de aderare.

Zelenski s-a confruntat cu o reacție negativă masivă din partea ucrainenilor și a Bruxelles-ului în timpul verii, când a încercat să aducă cele două organisme independente anticorupție, NABU și SAPO, sub controlul guvernului.