Ministrul Justiției din Ucraina a fost suspendat. E cercetat în dosarul de corupție în care e implicat și un apropiat al lui Zelenski

1 minut de citit Publicat la 10:02 12 Noi 2025 Modificat la 10:02 12 Noi 2025

Foto: Getty Images

Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcție pe ministrul Justiției, German Galușcenko, a anunțat, miercuri, șefa guvernului de la Kiev, Iulia Sviridenko. Galușcenko este acuzat de fapte de corupție în sectorul energiei.

Autoritățile judiciare ucrainene au pus sub acuzare șapte persoane într-un dosar de corupție în care au fost deturnați 100 de milioane de dolari, un caz care a provcat furie publică în Ucraina și a refocalizat atenția societății asupra luptei anti-corupție.

Galușcenko a mai fost ministru al energiei în trecut. El este anchetat în acest dosar alături de alte persoane, inclusiv un „partener” al lui Volodimir Zelenski. Acesta din urmă ar fi fugit din țară la momentul în care a fost declanșată ancheta.

Guvernul de la Kiev nu a precizat, însă, dacă suspendarea lui Galușcenko are legătură cu cazul de corupție investigați de NABU, agenția anti-corupție a Ucrainei.

„Mă voi apăra în arena juridică și îmi voi dovedi nevinovăția”, a declarat Galușcenko, fără să dea alte detalii legate de dosarul în care e anchetat.

Acuzațiile de corupție în domeniul energiei sunt extrem de sensibile pentru publicul ucrainean, în condițiile în care oamenii se confruntă zilnic cu pene de curent extinse. Venirea iernii și a temperaturilor foarte scăzute face ca efectele atacurilor Rusiei împotriva infrastructurii energetice să fie și mai intense.