S-a aflat cine este agentul ICE care a împușcat mortal o femeie, mamă a trei copii. Protestele s-au extins în mai multe orașe din SUA

Sunt proteste în SUA după uciderea unei mame de către un agent ICE. Sursa foto: Colaj Getty Images

Valul de revolte și proteste se aplifică, în mai multe zone din Statele Unite, ca reacție la uciderea lui Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, de către un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), miercuri dimineață, în Minneapolis, transmite The Independent.

Manifestanți s-au adunat joi seară în mai multe orașe, printre care Austin, Boston, Cincinnati, Dallas și New York, pentru a-și exprima indignarea după ce Good, poetă și mamă a trei copii, a fost împușcată mortal la volanul mașinii sale, în timpul unei altercații cu ofițeri de imigrare.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a anunțat anterior că autorizează Garda Națională din Minnesota să fie „pregătită și în poziție” pentru a sprijini forțele locale de ordine, dacă va fi necesar.

Cine este agentul ICE care a împușcat mortal o femeie

Agentul ICE care a împușcat-o pe Good a fost identificat în documentele instanței ca fiind Jonathan Ross, pe fondul informațiilor potrivit cărora acesta ar fi fost rănit și într-un incident separat, în urma unui control rutier, în luna iunie a anului trecut.

De asemenea, se conturează un conflict privind cine va investiga cazul, după ce oficialii din Minnesota au declarat că au fost excluși din anchetă. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a afirmat că autoritățile locale „nu au jurisdicție” în acest caz.

Activiștii au ridicat baricade care blochează drumurile din jurul cartierului în care Good a fost ucisă.

Între timp, agenți ai Patrulei de Frontieră au împușcat și rănit două persoane joi după-amiază, în Portland, Oregon, în timpul unui control al unui vehicul, amplificând și mai mult tensiunile.

Filmul tragediei: Cum a murit împușcată Renee Good la volanul mașinii

Incidentul în care a fost ucisă Renee Nicole Good a avut loc miercuri dimineață, în Minneapolis, în timpul unei intervenții a agenților federali ICE. Good, în vârstă de 37 de ani, se afla la volanul mașinii sale atunci când a intrat într-o altercație cu ofițeri de imigrare. Potrivit informațiilor apărute ulterior, mai mulți agenți s-au apropiat de vehiculul ei și i-au cerut să coboare din mașină. În timpul confruntării, unul dintre agenți a deschis focul și a împușcat-o mortal.

Filmările apărute în spațiul public arată momentul în care agenții se apropie de autoturism, unul dintre ei fiind poziționat în fața mașinii. Se aud strigăte, iar în imagini se vede cum vehiculul începe să se miște lent, moment în care agentul trage mai multe focuri de armă. După ce este împușcată, mașina continuă să ruleze câțiva metri și se oprește după ce lovește alte autoturisme parcate.

Din imaginile disponibile nu reiese clar că mașina ar fi lovit vreun agent sau că ar fi existat un pericol iminent care să justifice folosirea forței letale, lucru care a alimentat controversele.

Autoritățile federale susțin că agentul a acționat în legitimă apărare, afirmând că s-ar fi simțit amenințat de vehicul. În schimb, oficialii locali și activiștii contestă această versiune, spunând că filmările contrazic relatarea ICE.

Pe lângă revoltele din Minneapolis, unde a fost ucisă Renee Good, manifestanții s-au adunat și în alte orașe importante, printre care New York City, Boston, Chicago, Atlanta, Austin, Columbus, Detroit, Miami, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Richmond, Seattle, San Antonio, San Diego, San Francisco și Washington, D.C., unde oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta față de incident și pentru a cere dreptate.