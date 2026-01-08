Proteste violente in Minneapolis, după ce agenții ICE au împușcat o femeie. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene

Protestul este în desfășurare la această oră. Foto: Profimedia Images

Proteste violente au loc, la această oră, în Minneapolis, SUA, după ce o femeie a fost împușcată mortal, miercuri, de un agent de la Imigrări. Forțele de ordine au dat cu spray de piper și cu gaze lacrimogene ca să disperseze mulțimea furioasă, potrivit reporterului CNN de la fața locului. Protestatarii au scandat împotriva agenților de la Imigrări, pe care i-au numit „naziști” și „criminali” și le-au cerut să părăsească orașul.

Înainte ca soarele să răsară în Minneapolis, SUA, sute de localnici au ieșit pe stradă ca să protesteze față de Serviciul american de imigrare (ICE). Mulțimile de oameni din toate colțurile orașului s-au strâns în fața Clădirii Federale Bishop Henry Whipple, unde erau așteptați de forțele de ordine.

Tensiunile au degenerat rapid în violențe. Protestatarii s-a ciocnit cu polițiștii, iar aceștia au dat cu spray de piper să îi disperseze, relatează CNN. Protestul este în desfășurare la această oră.

În timp ce unii agenți care interacționau cu protestatarii au fost văzuți încercând să recurgă la metode de detensionare, alți agenți au fost auziți adresând cuvinte provocatoare protestatarilor, spunându-le „să vină dacă vor să vină”, și folosindu-și corpul pentru a împinge fizic persoane la pământ, a relatat de la fața locului Ryan Young de la CNN.

Violențe între protestatari și forțele de ordine

Tensiunile între protestatari și polițiști au degenerat în violențe, când polițiștii au încercat să intre în mulțime ca să aresteze un bărbat, relatează reporterul CNN de la fața locului.

Forțele de ordine ar fi identificat un bărbat pe care doreau să îl rețină în mulțime, înainte de a acționa „agresiv” împotriva lui, potrivit corespondentului național principal CNN, Ryan Young, aflat la fața locului.

Ofițeri federali și-au făcut loc prin mulțimea de protestatari, după care au început să tragă cu proiectile cu piper spre mulțime pentru a-i ține pe oameni la distanță.

„Nu știm de ce au decis să se îndrepte împotriva acestui domn. Era un grup de oameni care stăteau pe loc și, dintr-odată, au intervenit în fugă și au încercat să îl prindă”, a declarat Young, adăugând că bărbatul în cauză a fost ulterior încătușat.

Ulterior, potrivit echipei CNN de la fața locului, forțele de ordine au dat în mulțime și cu

În încercarea de a muta mai mulți protestatari peste strada din fața clădirii federale, agenții au folosit „o substanță gazoasă”, de care a fost afectat inclusiv Ryan Young de la CNN.

După ce a fost dispersată, un nor de fum a umplut aerul, iar mai mulți protestatari puteau fi auziți tușind și gâfâind după aer, potrivit imaginilor video de la fața locului.

Femeie împușcată mortală de un agent de la Imigrări

Imaginile cu o femeie de 37 de ani, împușcată mortal, de un agent de la Imigrări au fost transmise la televiziunile americane și s-au viralizat pe rețelele sociale.

Inclusiv președintele Donald Trump a spus că a fost „oribil de văzut”, dar a susținut că femeia ar fi încercat să dea cu mașina peste agentul de la Imigrări.

„Femeia care conducea maşina era foarte dezordonată, obstrucţionând şi rezistând, iar apoi cu bună ştiinţă, violent, s-a îndreptat cu maşina spre ofiţerul ICE, care pare să o fi împuşcat în legitimă apărare”, a scris Trump într-o postare.

El a acuzat apoi ceea ce a descris drept „Mişcarea radicală de stânga de violenţă şi ură” pentru escaladarea tensiunilor şi a acuzat-o că-i vizează pe oamenii legii.

De asemenea, Serviciul de Imigrări susține că aceasta ar fi blocat drumul agenților, iar atunci când aceștia ar fi încercat să se apropie de mașină, femeia ar fi încercat să demareze, moment în care a fost împușcată.

În acest caz a fost declanşată o investigaţie. Potrivit informaţiilor curente, nu există indicii că ar fi fost o ţintă a autorităţilor, relatează Agerpres.



După incidentul armat, guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, l-a atacat pe preşedintele american Donald Trump pentru un stil de guvernare despre care a spus că este „menit să genereze frică, titluri de prima pagină şi conflicte”. Preşedintele american a înăsprit puternic politica de deportare în timpul celui de al doilea mandat, operaţiunile ICE reprezentând un element cheie al demersului său. Raidurile serviciului de imigrare, în care sunt implicaţi uneori ofiţeri mascaţi, au declanşat cu regularitate proteste în oraşe conduse de aleşi democraţi.



Tricia McLaughlin, asistenta secretarului Departamentului Securităţii Interne a SUA, a precizat într-o postare pe platforma X că ofiţerii ICE au efectuat operaţiuni ţintite în Minneapolis, când „protestatari au început să-i blocheze pe ofiţerii ICE”, adăugând că femeia împuşcată „şi-a folosit vehiculul ca armă” şi a încercat să-i lovească pe agenţii ICE.



Secretarul Departamentului Securităţii Interne Kristi Noem a descris incidentul armat la o conferinţă de presă din Texas drept o utilizare defensivă a armei de foc pentru a-i proteja pe oamenii legii şi pe trecători.

Autoritățile din Minneapolis au cerut ICE să plece din oraș

Oficiali din Minneapolis au contestat versiunea prezentată de autorităţile federale.



Primarul democrat Jacob Frey a declarat că situaţia a escaladat, a respins afirmaţiile că s-a tras în autoapărare drept „prostii” şi le-a cerut agenţilor ICE să părăsească oraşul.



Fostul vicepreşedinte al SUA Mike Pence, un republican, a cerut o „investigaţie detaliată”, avertizând în acelaşi timp ca lumea să nu se grăbească să tragă concluzii. „Ceea ce s-a întâmplat în Minnesota este o tragedie dar ar trebui să fim atenţi să nu ne grăbim să judecăm”, a postat el pe X.



Proteste au izbucnit la faţa locului, sute de persoane adunându-se aici miercuri după-amiază, scandând sloganuri împotriva ICE şi cerând ca agenţii federali să plece din oraş. Media au mai relatat şi despre proteste în alte oraşe.



Guvernatorul Walz a cerut populaţiei să protesteze paşnic, afirmând: „Nu le putem da ceea ce vor”.



Comitetul de supraveghere al şcolilor a decis ca unităţile de învăţământ să rămână închise joi şi vineri „din cauza unor preocupări privind siguranţa legate de incidentele de astăzi din oraş”.



