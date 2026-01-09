Franța a amânat o reuniune G7 ca să nu îl supere pe Trump de ziua lui

1 minut de citit Publicat la 16:17 09 Ian 2026 Modificat la 16:17 09 Ian 2026

Donald Trump găzduiește lupte în cușcă la Casa Albă, de ziua sa, iar Franța amână reuniunea G7. Sursă colaj foto: Getty Images

Franța a decis să amâne summit-ul din 2026 al G7 - grupul celor mai puternice state din punct de vedere economic și militar - pentru a evita o suprapunere cu un eveniment sportiv planificat la Casa Albă de ziua de naștere a lui Donald Trump, scrie Politico, citând doi oficiali la curent cu planificarea reuniunii grupului de state.

Parisul anunțase anterior că reuniunea liderilor G7 va avea loc în perioada 14 - 16 iunie 2026 la Évian-les-Bains, pe malul lacului Geneva.

Pe 14 iunie este atât Ziua Drapelului în SUA, cât și cea de-a 80-a aniversare a președintelui Donald Trump, care va împlini 80 de ani.

Trump, la rândul său, a anunțat în octombrie 2025 că președinția americană va găzdui pe 14 iunie 2026 o "mare competiție UFC (Ultimate Fighting Championship)".

Dana White, director executiv al UFC, a declarat joi pentru CBS News că logistica evenimentului de arte marțiale mixte fost finalizată.

5.000 de oameni așteptați pe peluza Casei Albe la luptele în cușcă găzduite de Trump, de ziua sa

White a menționat că la competiție vor asista până la 5.000 de persoane pe peluza sudică a Casei Albe.

În ceea ce privește reuniunea G7, aceasta se va desfășura în perioada 15 - 17 iunie.

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a refuzat să confirme dacă schimbarea, care a fost deja oficializată pe site-ul G7, este direct legată de evenimentul UFC, cunoscut publicului larg drept "campionatul de lupte în cușcă".

Potrivit președinției franceze, noul program este "rezultatul consultărilor noastre cu partenerii G7".

Ambasada SUA la Paris nu a răspuns imediat solicitării de comentarii formulate de Politico.

Posibilitatea ca summitul G7 să fie amânat din evenimentelor planificate cu ocazia zilei de naștere a lui Donald Trump a fost relatată pentru în premieră de publicația franceză Le Messager, arată sursa citată.